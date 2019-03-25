Odessa Fashion Week: дизайнеры показали, что модно в этом сезоне

В тренде – лососевый цвет и моносерьги

Odessa Fashion Week: дизайнеры показали, что модно в этом сезоне Алина Калинина 2019-03-25T16:54:00+02:00 Одесса В тренде - лососевый цвет и моносерьги

















Пышные платья для маленьких принцесс, буйство образов для их мам и нестандартные интерпретации классической белой рубашки для мужчин продемонстрировали в Южной Пальмире во время 10-го сезона Odessa Fashion Week. За три дня на подиуме в концерт-холле "Одесса" показали четыре десятка модных коллекций. "Сегодня" разузнали, во что нам предлагают одеваться дизайнеры.

Череду показов уже традиционно открыл детский бренд Miss DM. Маленькие модели выходили на подиум по двое, взявшись за руки, и широко улыбаясь в объективы многочисленных фотокамер. Юбки и шорты, как с цветочным принтом, так и однотонные, блузы с воротниками жабо, элегантные пальто, брюки и платья прямого покроя — девочкам к лицу все. Еще один детский бренд представил платья, как у сказочных принцесс, с пышными фатиновыми юбками, бантиками и воланами. Сопровождали девочек на подиуме мальчики во фраках.

СТИЛИ И ПАЛИТРА. Впрочем, не менее многогранна и мода для взрослых. Причем, по нашим наблюдениям, в этом сезоне в ней будут уживаться как современные модные веяния, вроде брючных костюмов пижамного типа и платья-халаты, так и тенденции из прошлого, как то яркие короткие платья прямого покроя, полюбившиеся модницам 1960-х. Можно доставать из шкафа и залежавшиеся б

рюки клеш: они тоже возвращаются в моду. В тренде длина в пол или так называемые 7/8 (чуть ниже середины икры).

Доминировали в женских нарядах однотонные ткани, реже встречались материалы с нежными принтами, а пестрых узоров мы вообще насчитали единицы. А вот коллекции украинского бренда Vovk продемонстрировали, как можно компоновать несочетаемые, на первый взгляд, узоры — блузу в мелкий горох и шорты с вертикальной полоской.

"В летней и весенней коллекции у нас использовали штапель. Наши клиентки обожают этот материал. В нем не жарко, не холодно и вообще очень комфортно, — рассказала нам стилист-консультант этого бренда Екатерина. — У нас постоянно очень много вариантов и цветов, и моделей".

По словам дизайнера Натальи Наклевкиной, которая представляла в торговой зоне одежду под брендом "Коллектив", в этом сезоне главным цветом считается лососевый (розово-оранжевый), но в тренде также будут малиновый, розовый и нюдовая палитра (разные оттенки телесных тонов).

"Мы сделали коллекцию немножко в ретростиле, ориентируясь на 1990-е, но в современном исполнении. Сейчас многие делают коллекции в какой-то такой ретроспективе. Это какие-то воспоминания для нас — для кого-то детства, для кого-то молодости, — поясняет нам дизайнер. — Мне кажется, что этот стиль подходит всем, просто немножко в разных интерпретациях".

Вместе с Натальей свои изделия представляет и дизайнер Аннета Просвирина (Annet), которая занимается вязанием. Такими беретиками, как у нее, была бы не прочь обзавестись любая француженка. Аннета признается: участвует в Odessa Fashion Week в том числе и для того, чтобы продвигать вязание как нечто современное.

"Вязание уже выходит за рамки представлений о том, что вяжут только бабушки. Поэтому главное выбирать смелые яркие цвета и не мудрить с техниками, придерживаться минимализма. Но можно играть с фактурой и текстурой пряжи", — говорит рукодельница.

А вот в украшениях минимализм уже становится обыденностью, считает дизайнер ювелирной компании Pangolin Юлия Го. В этой сфере современные мастера любят играть с темами, фактурами, цветами и размерами.

"Мы используем тенденцию именно цвета и размера", — рассказывает Юлия.

Среди необычных предложений ювелиров, которые, к слову, работают с горячей эмалью и серебром, — моносерьги, которые можно покупать по одной и дополнять гвоздиками или другими сережками.

Также мы писали, что Харьков на три дня превратился в столицу моды. В рамках проекта Kharkiv Fashion-2019 свои коллекции показали как юные, так и опытные дизайнеры со всей страны. А демонстрировали одежду на подиуме не только модели, но также футболисты, дети и люди с инвалидностью. Корреспонденты "Сегодня" побывали на празднике моды и узнали о трендах нынешнего сезона.

Тем временем, в Швеции выбрали "подарок года" – им стала одежда из переработанной ткани. В 2018 году 40% шведов стали чаще задумываться о проблемах окружающей среды.

А дизайнеры из Канады делают пугающие туфли. Выглядит новая обувь странно, хотя стоит дорого.

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АВТОР: Алина Калинина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.