Одесса на карантине: сотни гостей толпятся в ночных клубах, пренебрегая мерами безопасности

В Одессе, где с 22 июня усилили противоэпидемические меры, с открытием ночных клубов горожане и гости города массово пренебрегают мерами безопасности во время карантина.
После длительного простоя ночные заведения активно проводят развлекательные мероприятия. Однако за соблюдением социальной дистанции и масочного режима во время их проведения никто не следит.
Это подтверждают фото и видео, которые выкладывают в Сети возмущенные очевидцы.
Так, минувшей ночью в клубе Bright on Beach проходила вечеринка "Дети 90-х". На опубликованных фото можно заметить толпу людей без масок.
Не соблюдают карантинные меры и посетители ночных клубов в Аркадии.
Забыли о масках и социальной дистанции и в Fancy Room на Французском бульваре.
Ранее мы сообщали, что в Одессе с 22 июня усилили противоэпидемические меры. Также карантин был ужесточен в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.
Также стало известно, что на пляжах Одесской области из-за распространения коронавируса проведут рейды по соблюдению карантинных ограничений.
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