Одесса на карантине: сотни гостей толпятся в ночных клубах, пренебрегая мерами безопасности

Посетители развлекательных заведений собираются толпами и не носят маски

В Одессе, где с 22 июня усилили противоэпидемические меры, с открытием ночных клубов горожане и гости города массово пренебрегают мерами безопасности во время карантина.

Реклама

После длительного простоя ночные заведения активно проводят развлекательные мероприятия. Однако за соблюдением социальной дистанции и масочного режима во время их проведения никто не следит.

Это подтверждают фото и видео, которые выкладывают в Сети возмущенные очевидцы.

Так, минувшей ночью в клубе Bright on Beach проходила вечеринка "Дети 90-х". На опубликованных фото можно заметить толпу людей без масок.

Реклама

Не соблюдают карантинные меры и посетители ночных клубов в Аркадии.

Забыли о масках и социальной дистанции и в Fancy Room на Французском бульваре.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Ранее мы сообщали, что в Одессе с 22 июня усилили противоэпидемические меры. Также карантин был ужесточен в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.

Также стало известно, что на пляжах Одесской области из-за распространения коронавируса проведут рейды по соблюдению карантинных ограничений.

Отдых в Одессе: цены, условия и карантин

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама