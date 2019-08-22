Одесса отметит День Независимости маршем и фестивалями

Фестиваль вышиванки на Потемкинской лестнице / Фото: Facebook

В Одессе готовятся праздновать День флага и 28-ю День Независимости Украины. Торжества начнутся с традиционного поднятия флага и продолжатся фестивалями, концертами и праздничным шествием. Журналисты "Сегодня" изучили программу мероприятий.

С 2009-го в эти дни на Приморском бульваре проходит Вышиванковый фестиваль. Этот год не стал исключением: фест стартует 22 августа и продлится до 26 августа.

"С 10:00 уже будет работать ярмарка, а в 11:00 мы вместе с вами торжественно поднимем флаг Украины", — анонсировали организаторы, заверив, что каждый мастер-класс, выступление или флешмоб в программе стоят того, чтобы их посетить.

В рамках феста среди прочего проведут массовый диктант, патриотический автопробег, флешмоб со свечами в память о погибших в борьбе за независимость и сбор вышиванок для детей из приютов. Не обойдется и без традиционной вышиванковой цепи — люди в национальных сорочках начнут выстраиваться 24 августа в 13:00.

Старт Дню Независимости даст возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке, после чего на сцене "Ракушка" выступят участники конкурса молодых талантов "Черноморская звездочка". Отметим, что автомобилистам в это время придется скорректировать маршрут.

"На 15 минут буквально будет перекрыто движение по улице Маразлиевской, чтобы обеспечить безопасность участников мероприятия", — рассказал директор департамента внутренней политики Александр Жильцов.

В этот же день пройдет и "Шествие достоинства": участники ветеранских организаций и одесситы пройдут от памятника Шевченко к памятному знаку в честь участников АТО. Тем, кто интересуется народными традициями или хочет познакомиться с ними поближе, советуем посетить четвертый фольклорный фестиваль "Казацкие гостины на Дерибасовской". Казаки будут "базироваться" в Летнем театре в Горсаду 24-25 августа.

Организаторы обещают, что на фестивале будут не только праздничный концерт и выставка-ярмарка народных умельцев, но и зрелища поинтересней, например, показательные выступления и мастер-классы по боевому казацкому искусству, показ украинской одежды и конкурсы.

Доберутся празднования и до Трассы здоровья. Там 25 августа с 9:00 до 11:00 будет проходить благотворительный забег Run4castle. Линия старта будет у ресторана "Глечик", а финиш — в Аркадии. Проводит спортивный ивент благотворительный фонд "Корпорация монстров".

"Благотворительный забег организован с целью материальной, информационной и мотивационной поддержки реставрации Дачи Анатра, в народе – "Замок монстров" (старинную усадьбу "монстрам", то есть участникам фонда, подарил меценат, теперь в их планах — реставрировать ее и превратить в социально полезное пространство. — Авт.), а также с целью популяризации занятий физической культурой и спортом", — рассказали в фонде.

Можно будет сходить и в Одесский художественный музей, там 25 августа — свободный вход. Музей работает с 10:30 до 17:30, а с 15:00 в его дворе будут играть джаз-коллектив Mess Around Band. При желании в одесском Лувре можно заказать мастер-класс или разнообразные экскурсии, но уже за отдельную плату.

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