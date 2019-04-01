Одесса отпраздновала 1 апреля с кораблями НАТО и Посейдоном на троне
По Дерибасовской прошли Жеглов, Шарапов, мушкетеры, американский спецназ и "Маски-шоу"
Еще задолго до начала большого парада Юморины центр Южной Пальмиры заполнили сотни людей. Кто-то даже принарядился: яркие платья, поролоновые парики, клоунские носы, кошачьи ушки. А для тех, кто не успел подготовиться заранее, продавцы торговых точек с праздничной атрибутикой, выросшие на ул. Дерибасовской как грибы после дождя, были готовы подобрать аксессуар на любой вкус и цвет. Тем временем на подъезде к центральной улице город стал в пробках.
Фотозоны. 12-й стул "по телевизору"
Фото:В. Борисенко
Локаций для селфи на Дерибасовской установили в изобилии. Например, 12-й стул "заключили" в телевизор, а все желающие на нем сфотографироваться превращались в героев программы "Юморина". Нам удалось запечатлеть "побег со стула".
Попандопуло. Учится в Морском университете
Фото:В. Борисенко
Веселый студент из Морского университета решил явиться на карнавал в костюме Попандопуло. "Я очень люблю этот фильм и юмор люблю", — признался наш собеседник, приобнимая стоящих рядом девушек в национальных костюмах для снимка. Были на параде и артисты на ходулях, миньоны, парни в костюмах американского спецназа и с десяток молодых людей в образе "Призрачного лица" — персонажа из ужастика "Крик". Отдельной колонной ехали байкеры. Когда парад достиг перекрестка улиц Дерибасовской и Екатерининской, на участников посыпалось разноцветное конфетти — захватывающее зрелище!
В порту. Улыбки морских волков НАТО
Фото: Д. Митанова
Пока в центре наслаждались парадом, в порту проводили экскурсии на борту кораблей НАТО, которые вчера утром пожаловали к нам в гости. Улыбками с одесситами обменивались экипажи канадского и испанского фрегатов "Торонто" и "Санта Мария". Попасть на борт стремились десятки людей.
Дорогу Посейдону. Море шаров
Фото:В. Борисенко
В большом параде Юморины приняли участие десятки людей, а зрители полностью заполонили тротуары Дерибасовской. Особенность карнавала этого года — яркие скульптуры из воздушных шаров: гордо восседающий на троне Посейдон с тату на руках, медузы, рыбы, осьминог. Их за два дня создали участники первого Odessa Balloon Fest. Сколько всего шаров использовали — не считали. "Только на эту крокозябру ушло 1400 шаров", — рассказала нам, улыбаясь, организатор феста Вероника Голубева, указывая на авто, утыканное ярко-розовыми продолговатыми шарами, как еж иголками.
"Маски-шоу". Ехали с ветерком
Фото:В. Борисенко
Актеры труппы "Маски-шоу" и гости международного фестиваля клоунов и мимов "Комедиада" — постоянные участники первоапрельского карнавала. В кабриолете ехали Георгий Делиев, Борис Барский и Наталья Бузько, а следом на платформе — именитые гости Комедиады.
Ожившее кино. Привет от Жеглова и Маньки
Фото:В. Борисенко
Поскольку эту "Юморину" посвятили юбилею Одесской киностудии, немало внимания уделили снятым там фильмам. С платформы людей приветствовали Жеглов, старший лейтенант Шарапов и Манька Облигация. Увидели мы и д’Артаньяна с мушкетерами.
Также мы писали, что 1 апреля в Одессе первый украинский индеец-президент устроил сбор средств на поиски птеродактилей.
Также мы писали, что 1 апреля директор Одесского зоопарка показал редкостного "гренландского льва". Беляков заявил, что этот подвид льва ученые открыли всего год назад и раньше он науке был неизвестен. По его словам, гренландский лев холодоустойчивый, его естественная среда обитания – снега, он небольших размеров и питается леммингами. Однако все это оказалось первоапрельской шуткой.
Напомним, 1 апреля Одесса традиционно празднует Юморину. В город приехали сын Чарли Чаплина, актеры "Дизель Шоу", группа "Время и Стекло" и другие артисты.
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