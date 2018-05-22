Одесса погрязла в мусоре: в городе не хватает мусоровозов

Сегодня, 06:46

Предприятие имеет в наличии несколько единиц техники, которая уже устарела физически, технически и морально

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Проблему с вывозом мусора в Одессе обещают решить до конца мая. Отметим, что в Единый центр обращений жалобы на стихийные свалки и некачественное оказание услуг по вывозу мусора поступают едва ли не каждый день. А один из депутатов описал ситуацию с вывозом мусора на своем избирательном участке как "крайне критическую".

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По словам первого вице-мэра Анатолия Орловского, сейчас в помощь одной из мусоровывозящих компаний привлекают другие организации.

"Уже в конце мая мы получим новые мусоровозы, и ситуация стабилизируется. Сегодня предприятие имеет в наличии несколько единиц техники, которая уже устарела физически, технически и морально", — заверил чиновник.

Тем временем одесситы осваивают плоггинг — устраивают пробежки вдоль побережья, во время которых собирают мусор.

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На склонах у моря — мусор. Фото: П. Мордынская

Напомним, сейчас в Украине общая площадь свалок мусора равна территории ДанииЭто более 43 тысяч квадратных километров. 

Также сайт "Сегодня" писал ранее о том, что происходит с мусором на мусороперерабатывающих заводах. Корреспонденты "Сегодня" побывали там, где мусор превращается в что-то полезное — стеклотару, картон, бумагу, упаковку.
Одесса, мусор, мусоровоз, отходы, свалка

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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