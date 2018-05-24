ФОТОФАКТ. Одесса получила шесть новых троллейбусов из Беларуси

До конца мая в город прибудут еще четыре машины

В Одессе продолжается системное обновление троллейбусного парка города. На этой неделе в рамках контракта между КП "Одесгорэлектротранс" и концерном "Белкоммунмаш" (Республика Беларусь) в Одессу прибыла очередная партия новых троллейбусов БКМ-321. Об этом сообщает официальный сайт города Одесса.

Шесть машин прибыли в депо и получили следующие номера: 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013. Они уже начали проходить обкатку, и буквально на днях выйдут на линию. Эти троллейбусы будут работать на маршруте №7.

До конца мая в Одессу прибудут еще четыре машины.

Машина БКМ-321 – двухосный низкопольный городской троллейбус, оснащенный системой автономного хода, способен перевезти 115 человек, в том числе 26 сидячих. Он оборудован пневматической системой штангоулавливания, обеспечивающей дистанционный съем штанг с проводов контактной сети, в дальнейшем токоприемники фиксируются вдоль оси троллейбуса. Кроме того, троллейбус оборудован двумя бобинами, прикреплёнными к задней панели и барабанами внутри них, на которые наматываются канаты для обычного снятия штанг с контактной сети.

Также БКМ-321 оснащен пневматической подвеской, что, кроме обеспечения мягкости хода, предоставляет троллейбусу возможность "приседать" на остановках направо, понижая уровень пола ещё на несколько сантиметров для облегчения посадки лиц с инвалидностью и пассажиров с детскими колясками.

Тендер на поставку низкопольных троллейбусов в Одессу выиграл концерн "Белкоммунмаш", который дал согласие за фиксированную сумму поставить на два троллейбуса больше, чем его конкурент – "Богдан". Таким образом, вместо 45 троллейбусов Одесса получит 47. До сегодняшнего дня на линии работали 7 единиц БКМ-321.

Напомним, в Европейских городах появятся аномально длинные троллейбусы.

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