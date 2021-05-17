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Одесса "поплыла" после ливня с грозой, а машины застряли в пробках (фото, видео)

17 мая, 16:03

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Непогода резко обрушилась на южный город и парализовала местами дорожное движение – какие улицы затопило сильнее всего

В Одессе прошел сильный ливень, который привел к подтоплению целого ряда улиц областного центра. Также на дорогах образовались пробки.

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Как сообщают очевидцы в соцсетях, сильнее всего затопило Приморский район. Там "поплыли" Французский бульвар, улицы Среднефонтанская и Говорова, проспект Шевченко.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+

На многих участках дорог сложно не только проехать, но и пройти по тротуарам. Людям приходится снимать обувь и идти по лужам босыми ногами.

А некоторые жители города даже успели застать град.

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Сразу после начала дождя в центре города образовались пробки. Сейчас нелегко проехать по Преображенской и улицам в районе "Привоза".

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Ранее мы сообщали, что Украину будет "терзать" новый циклон.

Также напомним, ранее известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом.

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