"Одесса в цифрах: жизнь за 5 лет": какие обещания депутаты исполнили, а какие нет

Каждый год власть имущие обещают воплотить в жизнь различные проекты, но далеко не всегда все идет по плану. Где-то не хватило финансирования, где-то помешали объективные причины или масштабные пертурбации в стране. В финальном материале спецпроекта "Одесса в цифрах: жизнь за 5 лет" мы решили вспомнить, что обещали городу политики в начале 2014-го, и выяснить, почему не все удалось реализовать.

СПОРТАРЕНА. Одним из самых масштабных планов на 2014-й, пожалуй, можно назвать строительство новой спортивной арены к Евробаскету-2015 — чемпионату Европы по баскетболу среди мужчин. Планировалось, что одна из шести тренировочных баз будет располагаться на территории бывшего одесского завода сельхозмашиностроения и по форме будет напоминать шайбу диаметром в 110 метров. Тогда в муниципалитете говорили, что объект собираются сдать в эксплуатацию не позднее июня 2015-го.

В июне 2014-го Европейское руковоство ФИБА отказалось проводить соревнования в Украине из-за политических событий и боевых действий на Донбассе, а со временем остановилось и строительство спортарены, хотя вначале, несмотря на отмену Евробаскета, работы собирались продолжать.

Сегодня о грандиозном проекте одесситам и гостям города напоминают лишь возвышающаяся на несколько метров над землей ржавая арматура да будка охраны. А местные жители и рабочие в беседе с "Сегодня" даже не сразу понимали, о чем идет речь, мол, давно это было.

Заброшка. Строительство спорткомплекса в Суворовском районе остановилось в 2014-м. Фото: П. Мордынская

АЭРОПОРТ. Параллельно со спортареной горожанам обещали также возвести современный терминал международного аэропорта и новую взлетно-посадочную полосу (ВПС). Изначально на все про все отвели два года и два месяца, но в сроки не уложились. Если новый терминал начал полноценно работать в 2017 году, то старт строительству взлетно-посадочной полосы дали лишь в сентябре 2017-го. Сегодня там еще кипит работа.

"Уже построено 2800 метров нижних слоев покрытия новой ВПС, а также обустроен верхний слой покрытия протяженностью 1150 метров", — рассказали в компании, которая ведет строительство.

Специалисты напоминают, что новая полоса позволит увеличить безопасность взлетов и посадок и повысить пропускную способность аэропорта вдвое.

Аэропорт. Рабочие активно трудятся над новой взлеткой. Фото: dumskaya.net

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ. Вначале 2014-го также обещали благоустроить сквер "Стабмул" на склонах Приморского бульвара и парк "Азербайджан" на 4-й станции Большого Фонтана. Первый в итоге превратился в красивый современный Стамбульский парк, который с помпой открыли весной 2017-го, а благоустройство второго не закончили по сей день: первые проекты обустройства рассматривали еще в 2013 году, а вот официальная презентация планов и видов, как будет выглядеть парковая зона, прошла всего пару месяцев назад.

Примерно в то же время в Южной Пальмире запланировали высадить вишневый сад, как описал в одноименной пьесе Антон Чехов. На месте бывшей усадьбы Ольги Васильевой, которая стала прототипом сада Чехова, высадили около десятка саженцев. Еще летом 2014-го горожане сетовали, что не все саженцы прижились. Но мы на днях там все же насчитала с десяток совсем молоденьких деревьев.

На месте вишневого сада, как у Чехова, — сегодня растут около 10 молодых деревьев. dumskaya.net

СУДЬБА МУЗЕЯ. До сих пор у нас не восстановили и здание Музея морского флота. После пожара, который бушевал там в 2005-м, фасад здания отреставрировали за 28 млн грн, но свои двери он так и не открыл. Зато стал жертвой еще нескольких возгораний. Все уцелевшие экспонаты разместили в здании Музея Одесского морского порта имени Франца де Воллана.

Тем не менее надежда на возрождение все-таки есть. Как сообщили в пресс-службе Одесского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ), в этом году облсовет передал здание администрации в долгосрочную льготную аренду, чтобы реставрировать здание и восстановить работу музея.

Начальник Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук заявил, что вопрос финасирования эскизного проекта сейчас решается, но средства на реставрацию здания Английского клуба, где и должен находиться музей, заложены в финасовый план АМПУ на 2019 год.

МЕДПОМОЩЬ. Была в планах пятилетней давности и больница скорой помощи в Малиновском районе. Трехэтажное здание по адресу Маршала Малиновского, 61-г, начали строить еще в 2012 году, а открыть планировали к 220-летию Одессы. Исполком принял здание только в 2016 году, а в 2017-м его сдали в аренду частной клинике на 20 лет.

Напомним, в Одессе стартовало голосование за социальные проекты, которые планируют реализовать за счет общественного бюджета-2019. Отдать голос за понравившуюся задумку (всего их 71) можно на муниципальной платформе "Социально активный гражданин" (citizen.odessa.ua) до 4 декабря.

Также мы писали, что в Одессе проектов много, а денег мало.