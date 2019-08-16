Одесса в телефоне: горожане могут следить за транспортом, звать полицию и получать важную информацию

Одесская мэрия. Фото: favoriteodessa

Список полезных мобильных приложений для смартфонов одесситов пополнился новинкой от полиции. Теперь заявить о правонарушении можно лишь в несколько кликов по экрану телефона. "Сегодня" выяснили, какие еще функции припасены в программе от правоохранителей и что еще не помешает установить в своем гаджете.

КАРТА И ОЦЕНКИ.

Одесская область стала уже 11-м регионом страны, где заработало бесплатное мобильное приложение для мгновенного вызова правоохранителей — My Pol. Сервис является полностью бесплатным и работает на базе двух основных операционных систем.

Но для работы с приложением потребуется ввести ФИО (копы просят, чтобы они были настоящими, что якобы ускорит обработку вызова), адрес электронной почты и номер мобильного телефона. И первое, что мы видим, зайдя в программу, — большая красная кнопка SOS. С ее помощью и происходит мгновенный вызов полиции.

В отделе коммуникации облполиции поясняют, что при нажатии SOS приложение автоматически передаст правоохранителям данные и координаты заявителя, а вид правонарушения при этом можно выбрать в меню под кнопкой. Там среди прочего есть хулиганство, повреждение имущества, взяточничество, грабеж — в общем разработчики, как нам показалось, постарались предусмотреть все основные ЧП.

Тут же в сервисе пользователи могут получать информацию об оперативной обстановке в городе и заранее строить маршруты. Например, выбрать другой путь после сообщения о ДТП.

"Интерактивная карта поможет гражданам найти ближайшее территориальное отделение полиции или медицинское учреждение, а имеющиеся рекомендации подскажут, как вести себя в чрезвычайной ситуации", — рассказали в полиции.

Но карту, по нашим наблюдениям, еще не доработали.

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"Для вашего региона отделения не найдены", — появилось на экране при нажатии на карту. Нам же понравилось, что в приложении можно оценить работу конкретного полицейского — ввести номер его жетона и добавить комментарий.

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ.

Вызов полиции – дело важное, но происходит это, к счастью, не так часто. Куда чаще приходится искать подходящий общественный транспорт. И в этом помогут приложения CityBus и "Общественный транспорт — Одесса". Они позволяют отслеживать положение общественного транспорта онлайн. Правда, за исключением маршруток.

"Отслеживание маршруток отсутствует, поскольку установка GPS-трекеров не является обязательным условием для осуществления перевозок. Власти обещали подключить к мониторингу маршрутки, но обещание это на данный момент так и остается невыполненным", — сообщают разработчики CityBus.

Зато здесь есть конкретная информация о маршрутках и пригородных автобусах с указанием пути следования, остановок, продолжительности поездки и стоимости проезда.

"Иногда немного опаздывает за реальным временем, а в целом — класс", — отзывается о сервисе CityBus пользователь Андрей Лайко.

КАРТА ПАНДУСОВ.

Уже вовсю в городе работает приложение Friendly City, которое помогает представителям маломобильных групп населения и мамам с колясками спланировать удобный маршрут передвижения по городу.

Напомним, это приложение — карта мест, доступных для инвалидного кресла и детской коляски. С помощью этой программы можно отследить наличие и качество пандусов в Одессе, Ивано-Франковске, Львове и Черновцах.

ГОРСОВЕТ В ТЕЛЕФОНЕ.

Есть приложение и для тех, кто хочет следить за политической жизнью города — "Открытая Одесса". Приложение позволяет мониторить решения и деятельность депутатов горсовета. Правда, некоторые пользователи жалуются, что программа содержит устаревшую информацию. Но список депутатов — актуальный.

"КОММУНАЛКА".

Не без проблем, но все же работает официальное мобильное приложение от "Одессаоблэнерго" — Line of Light. По задумке, тут можно передавать показания счетчика и платить за свет. Пользователи надеются, что компания "допилит" приложение и устранит недостатки, ведь оплачивать "коммуналку" в телефоне действительно удобно.

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