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Одесса второй день встречает гостей огромными пробками: фото и видео

27 июня, 14:15

Руслан Ровик Руслан Ровик

Ночью движение по мосту на въезде в Одесскую область планируют перекрыть полностью

На въезде в Одесскую область собираются огромные пробки – второй день подряд у моста через Хаджибейский лиман возникли заторы из-за ремонта, несмотря на обилие желающих отдохнуть у моря в связи с длительными выходными.

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Как сообщает "Думская", длина "очереди" составила несколько километров.

В основном, трудности с проездом возникли в связи ремонтом дорожного полотна – из трех полос для проезда оставили лишь одну.

При этом в ночь на 28 июня этот участок трассы готовятся закрыть до утра в связи с ремонтом дамбы – проезд перекроют с 23:00 часов 27 июня до 05:00 28 июня в связи с проведением ремонтных работ дамбы.

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"На месте проведения работ патрульными полицейскими будет осуществляться ручное регулирование и контроль за движением транспортных средств. Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут", — отмечают в полиции.

Напомним, что украинцев ожидают длительные выходные в связи с Днем Конституции, который отмечается 28 июня. В 2020 году День Конституции удачно приходится на воскресенье. А это значит, что украинцы получают три выходных дня подряд: с 27 по 29 июня включительно.

Как в Украине отмечали День Конституции в прошлом году, смотрите в сюжете:

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Одесса выходные пробка одесская область затор

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