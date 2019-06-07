"Одесса закрытыми глазами": в городе у памятников архитектуры появятся их макеты для незрячих туристов

Проект будет профинансирован за счет Общественного бюджета

В Одессе установят макеты достопримечательностей для удобства незрячих туристов. Фото: Думская

В рамках проекта "Одесса закрытыми глазами" в городе возле памятников архитектуры появятся их маленькие бронзовые копии – для незрячих туристов.

Установка копий будет профинансирована в рамках "Общественного бюджета" города. Первые тумбы-подставки для макетов уже установили возле Воронцовской колоннады и Старой биржи (мэрии), сообщает "Думская".

По словам автора проекта Светланы Стрельцовой, всего появится шесть миниатюр, при помощи которых слабовидящие люди смогут представить себе городские шедевры.

"Макеты колоннады и Воронцовского дворца уставят после завершения реставрации. До конца июня мы планируем открыть еще три макета в районе переулка Чайковского и Приморского бульвара: макет мэрии, морского и археологического музеев", – рассказала она.

Так, ко Дню города планируется установить макет Оперного театра — самую сложную в техническом исполнении модель. Мини-Опера еще не готова, а работы над другими пятью моделями уже завершены.

Первоначально авторы проекта планировали сделать 12 бронзовых достопримечательностей, но в процессе выяснилось, что денег на все не хватит и было решено остановиться на шести объектах, которые образуют туристический круг. Проект обошелся горожанам в 2,6 миллиона гривен.

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