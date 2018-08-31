Одессе – 224: ждут сына Чарли Чаплина, "Бумбокс" и "Маски-шоу"

Одесса отмечает свое 224-летие. И хотя официально днем рождения города считается 2 сентября, еще вчера у Потемкинской лестницы начали монтировать сцену для гала-концерта, а у памятника Дюку на Приморском бульваре прошел яркий фестиваль "Рыжий город". А впереди еще множество мероприятий.

ТЕАТР НА УЛИЦЕ. Сегодня в Южной Пальмире стартует международный фестиваль уличных театров, среди участников которого одесская комик-труппа "Маски-шоу", а также артисты из Молдовы, Италии и США. Фест начнется в 17:00 с карнавала-открытия на ул. Дерибасовской.

"Это шумная кавалькада всех участников фестиваля с яркой экскурсией, репризами, гэгами (комедийными приемами. — Авт.), остановками на точках выступления", — говорят организаторы.

Уличные перформансы будут проходить 31 августа (с 18:00) и 1 сентября (с 17:30) в Горсаду, на Греческой площади и у Пассажа на ул. Дерибасовской.

Кроме того, 1 сентября в 20:00 в Горсаду начнется встреча с Юджином Чаплиным — сыном легенды мирового кинематографа Чарли Чаплина.

НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ И СПОРТ. Основное празднование развернется 2 сентября. В 11:00 одесситов и гостей города ждет долгожданное открытие арт-зоны (первой из трех частей) Греческого парка, что возле Потемкинской лестницы.

"Еще один подарок городу в день его рождения — открытие новых имен на Аллее звезд в честь выдающихся одесситов", — говорят в муниципалитете.

На аллее, открытой в 2014-м у скульптуры "Якорь-сердце" на ул. Ланжероновской и напоминающей голливудскую Аллею славы, уже есть больше десятка звезд, в том числе режиссеру Кире Муратовой и сатирику Михаилу Жванецкому. Теперь же к ним, среди прочих, добавятся звезды в честь актрисы немого кино Веры Холодной, художника Валентина Хруща и оперной певицы Антонины Неждановой.

Поклонников спорта тем временем зовут на соревнования. В 9:00 на Трассе здоровья (от пляжа "Ланжерон") стартует забег "Международные две мили мира "Единство". Профессиональные бегуны и любители преодолеют 3219 метров ради популяризации бега и пропаганды здорового образа жизни. А для детей 10—14 лет предусмотрели забег на дистанцию в 2000 метров. Для участия в забеге необходимо предварительно зарегистрироваться и оплатить взнос в 70 грн.

Параллельно в экстрим-парке на Шкодовой горе пройдут соревнования по маунтинбайку — экстремальной езде на горных велосипедах, а в парке имени Шевченко возле сцены "Ракушка" выступят команды чирлидеров, устроят семейные старты и чемпионат по бейблейду — японской игре с волчками.

Детворе наверняка понравится праздник "Самый одесский зоопарк", который начнется в городском зверинце в 12:00. А те, кому в этот день необходимо будет проехаться от Аркадии до Тираспольской площади, могут испытать свою удачу и попытаться поймать традиционный "Трамвай счастья": вагон с бесплатным проездом и концертной программой будет курсировать по маршруту №4.

ГЛАВНАЯ СЦЕНА. Самое массовое мероприятие — гала-концерт — пройдет на Потемкинской лестнице. Хедлайнерами вечера станут исполнители Настя Каменских, Макс Барских и группа "Бумбокс", а завершится празднование фейерверком.

Одесские чиновники ждут в гости на праздники 3-миллионного туриста и иностранных дипломатов. "Это будут представители примерно из 50 стран", — рассказала глава гордепартамента культуры и туризма Татьяна Маркова, отметив, что среди гостей ожидаются главы дипломатических миссий и послы, аккредитованные в Украине.

В ПОДАРОК НА ЮБИЛЕЙ: ЖДУТ ЕДИНУЮ ТРАССУ ЗДОРОВЬЯ И НОВЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ

"Сегодня" решила поинтересоваться у жителей Южной Пальмиры, какие подарки для родного города они хотели бы увидеть в следующем году, когда Одессе будет 225. Те, с кем нам удалось пообщаться, среди желаемых подарков называли мирное небо, отреставрированные памятники архитектуры, комфортную инфраструктуру для велосипедистов и обновление парка общественного транспорта.

"Я люблю велосипед, и раньше ездила от центра до улицы Дача Ковалевского. Потом там постепенно стали перекрывать дорогу, и поездки стали неудобными. Сейчас надеюсь, что все-таки соединят Трассу здоровья, и велодорожка будет доходить аж до 16-й станции Большого Фонтана", — поделилась с нами одесситка Александра.

"Хотелось, чтобы транспорт лучше ходил. И обновить бы троллейбусный парк, как в Киеве сделали, только без такого повышения цен на проезд", — говорит жительница города Татьяна.

Напомним, в Батурине прошел крупный фестиваль с участие знаменитых украинских артистов – "Батурин. Ренесанс Незалежності". Зрители начали собираться задолго до концерта, а уже во время самого шоу присутствующих было больше 10 тысяч людей.

Также мы писали, что в прошлые выходные в Киеве на территории "Арт-завода Платформа" прошел уже третий по счету фестиваль Charity Weekend. Напомним, его основательницей и идейной вдохновительницей является телеведущая Маша Ефросинина, и каждый год она приглашает к участию в фесте все новых и новых звезд. Так, за музыкальное настроение гостей на фестивале в этот раз отвечали певицы Michelle Andrade, Tayanna и NK (Настя Каменских), а главным хедлайнером стал Monatik.