Одессе подростки разгромили арендованный дом ради лайков в TikTok – видео

Хозяева квартиры пришли, когда им вечером позвонили соседи и сказали, что из окон летят картины, техника и посуда

Подростки в Одессе выбрасывали вещи хозяев квартиры через окно и едва не повалили шкаф / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе подростки разгромили арендованный дом, в котором снимали видео для соцсети TikTok. Владелец дома теперь ищет подростков, чтобы те компенсировали ему причиненный ущерб.

Об инциденте написали в Telegram-канале Новости Одесса.

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По предварительным данным, инцидент произошел в поселке Прилиманском. Там подростки, на вид которым до 14 лет, арендовали частный жилой дом. В какой-то момент они едва не завалили шкаф.

Все это подростки снимали на видео и публиковали в Сети. Они не стеснялись материться и даже петь гимн Украины.

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"Они сняли дом для празднования дня рождения. Около 8 вечера нам позвонили соседи и сказали, что из окон летят картины, техника и посуда", — рассказала хозяйка помещения.

В соцсетях пишут, что владельцы дома теперь ищут подростков и будут требовать компенсацию.

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"В процессе "развлечений" поломали бильярдный стол, диван, все кровати, шкаф, разбили абсолютно всю посуду, разбили окно, порвали шторы. Сломали карнизы, оборвали все декорации, вазоны, статуэтки", — добавили в Сети.