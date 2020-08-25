Одессит, который убил хулигана, отсудил у государства два миллиона гривен

В Одессе суд постановил выплатить более двух миллионов гривен Вячеславу Грациотову, который, защищаясь, убил хулигана. Компенсацию выплатят за то, что дело рассматривалось на протяжении семи из-за бездействия милиции и прокуратуры.

Соответствующее решение принял Малиновский районный суд. Государство должно возместить одесситу моральный ущерб, а также четыре тысячи гривен судебных расходов, сообщает "Думская".

В постановлении указано, что дело мужчины семь лет практически не рассматривалось — стражи порядка затягивали его, а фигурант все это время был поражен в правах.

"Это и другие обстоятельства вызвали у Грациотова ощущение унижения, полного бессилия перед государством, которое защищало себя всеми способами; неверие в то, что суд и прокурор действительно хотели установить истину, отчаяние от того, что снова и снова его заставляли вспоминать обстоятельства трагических событий, когда от его рук, хотя и неумышленно, погиб человек…" – говорилось в исковом заявлении.

Также в документе указано, что "при каждом новом рассмотрении этого дела оглашали одни и те же документы, допрашивали одних и тех же свидетелей, которые в определенный момент просто перестали являться в суд".

"Пребывание в состоянии постоянного стресса сильно отразилось на личной жизни Грациотова. Он не имел возможности планировать свою жизнь, был лишен возможности свободно перемещаться за границы города…" — подчеркнул истец.

Суд, оценив доводы и доказательства, удовлетворил требования одессита в полном объеме.

Напомним, 23 августа 2010 года на Соборной площади у Вячеслава Грациотова и его девушки произошел конфликт с двумя молодыми людьми – Романом Трачевым и Евгением Савко.

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В ходе драки Грациотов, получивший сотрясение мозга, перочинным ножом ранил Романа Трачева и тот истек кровью еще до приезда врачей, которых с большим опозданием вызвали прибывшие на место милиционеры.

Еще один участник драки, Евгений Савко, вскоре получил условный срок за групповое хулиганство. Этот приговор исключил возможность привлечения Грациотова, который стал жертвой нападения, к уголовной ответственности.

В мае 2017 года Приморский районный суд полностью оправдал одессита, в августе того же года оправдательный приговор подтвердил апелляционный суд Одесской области, а в октябре — Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Напомним, ранее в Днепропетровской области полиция изъяла у женщины автомат Калашникова, которым она запаслась "для самозащиты".

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