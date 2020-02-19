Одессит получал с Донбасса странные посылки: видео

Мужчина поведал копам, что он коллекционирует оружие и боеприпасы

В Одессе полицейские задержали мужчину, который получал с Донбасса посылки с оружием и боеприпасами.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, 42-летний одессит хранил дома целый арсенал опасных предметов, и для их изъятия пришлось вызывать взрывотехников.

"Задержали мужчину возле почтового отделения, откуда он нес домой прибывшую из Донецкой области посылку с боеприпасами. По словам одессита, ее содержимое – около 300 разных патронов – экспонаты для его коллекции", - говорится в сообщении.

По месту жителя "коллекционера" сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские под руководством прокуратуры провели обыск.

"Было изъято еще почти 300 боеприпасов, столько же гильз, 14 единиц оружия, более полусотни магазинов к нему, ножи, корпуса гранат и устройства к ним, а также пакеты с порохом", – добавили копы.

Все изъятое было направлено на экспертизу, а по факту незаконного обращения с оружием – открыто уголовное производство. За подобное правонарушение Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее мы писали, что в Харькове 62-летний пенсионер хранил дома и продавал оружие. Мужчину задержали во время продажи очередному покупателю ружья "Мосина" и патронов. За них он получил 7000 гривен.

А в Днепре полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая торговала гранатами Ф-1 в подземном переходе. Кроме того, в квартире задержанной обнаружили более серьезное оружие – два гранатомета РПГ-26.

Также мы писали о том, как в Киевебыл задержан мужчина, который продавал любое вооружение "на заказ".

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