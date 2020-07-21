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Одессит умудрился десятки раз пополнить счет одной купюрой

21 июля, 20:54

Елена Вус Елена Вус

За свои действия он может попасть за решетку на срок до восьми лет

В Одесской области мошенник сконструировал специальное устройство, с помощью которого сумел десятки раз пополнить счет через терминал с помощью одной купюры в 200 гривень. Злоумышленника разоблачили киберполиция и следователи.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Они установили, что с мая прошлого года подозреваемый при помощи разрезанной 200-гривневой купюры, нити и клейкой ленты изготовил специальное устройство с помощью которого он одной и той же купюрой неоднократно через терминал онлайн-платежей пополнял свой мобильный счет. Полученные средства молодой человек переводил на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал с них наличные.

"На счету 29-летнего мужчины – 44 факта уголовных правонарушений, совершенных в Одессе и области. Своими действиями злоумышленник нанес обществу с ограниченной ответственностью материальный ущерб на сумму около 50 тысяч гривень", – отмечают правоохранители.

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Следователи уже сообщили правонарушителю о подозрении в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. За свои действия он может попасть за решетку на срок до восьми лет.

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Ранее в Одессе группа злоумышленников выдавала себя за работников служб безопасности банков и выманивала у людей данные их карт. Таким образом они украли полмиллиона гривень.

Также в Одессе полицейские объявили о подозрении местной жительнице, которой грозят обвинения в обмане паевиков несуществующего строительства на сумму в более чем 15 миллионов гривен.

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мошенничество мошенники пополнение одесская область устройство купюры киберполиция

Источник: Сегодня

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