Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Что рассмотрит СНБО? Что рассмотрит СНБО? 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Одессы

Одесситка нашла маму, которую 21 год считали пропавшей без вести – видео встречи

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 сентября, 18:16
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В 2000 году мать сама ушла из дома и работала на ромов, а когда попыталась сбежать – ее избили. С тех пор у нее проблемы с памятью, так что женщина не могла сама вернуться домой
В Одессе дочь нашла маму спустя 21 год после пропажи
В Одессе дочь нашла маму спустя 21 год после пропажи / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе женщина нашла свою маму, которую 21 год считали пропавшей без вести. Женщина все эти годы не верила в смерть матери, а теперь наконец смогла ее обнять.

Трогательное видео встречи опубликовал УСИ online.

Реклама

Более 20 лет Татьяна Присяжная провела на улице – попрошайничала и работала на ромов. Все из-за несчастного случая в 2000 году.

Ушла из дома после скандала

Покинула дом Татьяна из-за семейной ссоры. Ее сын получил серьезный ожог руки и медики настаивали на ампутации. Однако мать решила, что сможет сохранить руку сына и для этого женщина продала все и осталась без копейки. Руку сыну все-таки удалось спасти.

Спустя время в семье случился скандал, после которого она и ушла из дома.

"Он (сын, – Ред.) вел себя некорректно. И во мне эта боль накопилась, и я сказала – так я же ради тебя осталась в одних рваных трусах, ради тебя! И я ушла. В никуда ушла. От боли, от досады, ушла и все", – вспомнила Татьяна Васильевна.

Нападение в переходе

Реклама

После ухода из дома женщина работала на ромов, чтобы иметь хоть какие-то деньги. Один раз она сбежала, но в переходе ее избили, а деньги забрали. После избиения Татьяна потеряла память и уже не смогла вернуться домой.

Последние годы Татьяна Васильевна находилась в приюте для бездомных пожилых людей. Туда ее забрали с улицы и пытались восстановить ее память.

Счастливый конец

Несколько дней назад выяснилось, что по старому адресу живет одна из дочерей Татьяны – Яна. За несколько дней она собралась и приехала, чтобы забрать мать.

Реклама

Яна призналась, что все эти годы искала маму и не верила в ее смерть. После исчезновения мамы дочь начала искать ее – писала заявления в полицию, звонила в больницы и морги. Но никакой информации не нашла. Теперь дочь заберет маму домой.

Читайте другие новости по теме:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦

17 сентября 1991. Постановлением Верховной Рады Украины министром социального обеспечения Украины назначен Аркадий Ершов...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

27 610

заболело за неделю в Украине

+62%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.37

Российский рубль (₽)

0.37

статистика
Курс криптовалюты СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (usd)

Bitcoin Cash (BCH)

627.29

Ethereum Classic (ETC)

57.27

Litecoin (LTC)

181.31

Комаровский в теме
Как укрепить здоровье ребенка осенью
Спроси у доктора
SHOW MUST GO ON

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Принц Гарри и Меган Маркл на обложке Time
Осень в большом городе
Главные кинопремьеры сентября
Хочу в кино
Идея для отпуска в Украине
Куда отправиться в путешествие на авто
Топ-4 направления
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять