Одесситов призвали не поднимать телефоны и игрушки на улицах – там может быть бомба

Предупредите об этом ваших детей и близких

Жителей Одессы просят не поднимать на улице неизвестные предметы. Фото: коллаж "Сегодня"

Жителей Одессы призвали не поднимать на улицах неизвестные предметы, так как диверсанты могут разбрасывать их со взрывчаткой.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

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Как стало известно, диверсионно-разведывательные группировки могут разбрасывать по улицам Одессы мобильные телефоны и игрушки, начиненные взрывчаткой.

"Ни в коем случае не прикасайтесь к этим вещам и не поднимайте. Предупредите ваших детей и близких!" – заявили в Департаменте.

На больницах Одессы появились белые полотна с крестом

От жителей Одессы начали поступать тревожные сообщения об обнаружении на крышах больниц белых полотен со знаком красного креста.

В военный период эмблема красного креста играет роль защитного знака (знака гуманности).

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