Одесситов возмутил джип со спецсигналами: "летают" по городу и стреляют из машины (видео)

Видео: телеграм-канал xydessa

В Одессе местные жители сняли на видео дорогой внедорожник, который на большой скорости "летал" по улицам, используя спецсигналы, из которого гремели выстрелы, пугая прохожих.

Об этом сообщили одесситы-очевидцы в городском паблике H@Odessa, добавив, что на машине были установлены киевские номерные знаки.

"Катаются по Одессе на киевских номерах со спец сигналами, шугая прохожих и всех проезжающих, стреляют со ствола. аа5152км", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Днепре ночью полицейские гонялись за похитителями автомобиля. Видео сногсшибательного преследования копы выложили в интернет. Как выяснилось, патрульные заметили машину, которая находилась в розыске, и попытались остановить ее. Но вместо затормозить, водитель нажал на газ. Далеко не убежал, так как врезался в забор. Однако и после этого угонщик сдаваться не собирался, вместе с пассажиром пытался убежать от копов.

Ранее в Днепре трое мужчин похитили 11 автомобилей. Угонщики нанесли автовладельцам материальный ущерб на миллион гривен.

Также в полиции рассказали о "предпочтениях" автомобильных воров. Оказалось, что в последние несколько лет чаще всего угоняют советские ВАЗы. Кроме того, правоохранители рассказали, как украинцы могут защититься от кражи автомобиля. По статистике, чаще всего машины теряют легкомысленные владельцы, которые оставляют авто во дворах на ночь или не включают сигнализацию, когда "на минутку" выходят в магазин.

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