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Одесситу грозит 5 лет тюрьмы за то, что брызнул в лицо полицейским из баллончика

Сегодня, 16:24

Мужчина пытался помешать проведению санкционированного обыска в доме своих родителей

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Одесситу грозит 5 лет тюрьмы за то, что брызнул в лицо полицейским из баллончика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/39d/4b8/5c939d4b810ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/39d/4b8/5c939d4b810ca.jpg Одесса Мужчина пытался помешать проведению санкционированного обыска в доме своих родителей

До пяти лет ограничения или лишения свободы грозит одесситу, который нанес травмы двум сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей.

Как сообщили в ГУНП, 29-летний мужчина пытался помешать проведению санкционированного обыска в доме своих родителей. Он обращался с правоохранителями агрессивно, попытался сорвать с них нагрудные камеры и в конечном итоге брызнул в лицо из газового баллончика.

Инцидент произошел в одном из сел Раздельнянского района. Пострадавшим была оказана медицинская помощь и сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в Николаевской области старшеклассник распылил перцовый газ из баллончика в школе села Первомайское, Витовского района.

Ранее в Киеве водителя маршрутки и пассажиров забрызгали слезоточивым газом. Инцидент произошел на остановке "Южная Борщаговка".

Также сообщалось, что в Киеве 16-летний парень распылил слезоточивый газ в лицо двум женщинам. Хулиган и его друзья снимали происходящее на видео.

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Тег нападение, сопротивление, полицейские, газовый баллончик

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