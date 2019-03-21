Одесситу грозит 5 лет тюрьмы за то, что брызнул в лицо полицейским из баллончика
Мужчина пытался помешать проведению санкционированного обыска в доме своих родителей
До пяти лет ограничения или лишения свободы грозит одесситу, который нанес травмы двум сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей.
Как сообщили в ГУНП, 29-летний мужчина пытался помешать проведению санкционированного обыска в доме своих родителей. Он обращался с правоохранителями агрессивно, попытался сорвать с них нагрудные камеры и в конечном итоге брызнул в лицо из газового баллончика.
Инцидент произошел в одном из сел Раздельнянского района. Пострадавшим была оказана медицинская помощь и сейчас они находятся на амбулаторном лечении.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, в Николаевской области старшеклассник распылил перцовый газ из баллончика в школе села Первомайское, Витовского района.
Ранее в Киеве водителя маршрутки и пассажиров забрызгали слезоточивым газом. Инцидент произошел на остановке "Южная Борщаговка".
Также сообщалось, что в Киеве 16-летний парень распылил слезоточивый газ в лицо двум женщинам. Хулиган и его друзья снимали происходящее на видео.
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