Одесситу, который собирался "рыбачить" с тротиловой шашкой, грозит тюрьма

Сегодня, 17:54

Мужчина может получить от трех до семи лет за решеткой

Фото: vz.ua
Фото: vz.ua

В Одессе 21-летний мужчина, который 6 сентября собирался "порыбачить", используя тротиловую шашку, предстанет перед судом по обвинению в незаконном обращении со взрывоопасным предметом.

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, копы обратили внимание на мужчину, когда он распивал алкоголь в Суворовском парке перед тем, как, по его словам, пойти на рыбалку. В его сумке нашли тротиловую шашку.

Как рассказал начальник Хаджибеевского отделения полиции Сергей Иващенко, досудебное следствие по делу окончено, и обвинительный акт вместе с материалами дела направлены в суд. Обвиняемому грозит наказание сроком от трех до семи лет.

Напомним, что пьяного рыбака задержали в парке со взрывчаткой. После обыска у него дома обнаружили еще 13 тротиловых шашек.

Спустя два дня на Фонтанской дороге в Одессе под автомобилем нашли взрывчатку. Саперы обезвредили самодельную бомбу на месте.

Кроме того, мы писали о том, что в Одессе произошел взрыв. Во двор жилого дома подбросили коробку с детонаторами и патронами взрывпакета. Никто не пострадал.
Одесса, рыбалка, взрывчатка, тротил

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Автор:

Дана Митанова

Источник:

"Сегодня"

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