Одесситы купили лекарств на 17,5 млн грн

По подсчетам чиновников, с начала года одесситы смогли сэкономить 17,5 млн грн за счет госпрограммы "До­­ступные лекарства". В муниципалитете сообщают, что семейные врачи выписали 241 633 рецепта.

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К слову, медикаменты по ним выдают в 105 аптеках города. Одесса получила на программу из госказны субвенцию в 26 млн грн.

Напомним, украинцы так богаты, что покупают в аптеках бесполезные средства на десятки миллиардов гривен ежегодно. К такому выводу пришли исследователи рынка лекарств с недостаточной доказательной базой (оно было проведено по инициативе Центра противодействия коррупции при поддержке Международного фонда "Возрождение"). Как оказалось, из 54 млрд грн, потраченных на лекарства в 2017 году, 14 млрд (26%) ушли на гомеопатию и фитотерапию. А препараты этих категорий Минздрав занес в список фуфломицинов, то есть средств без доказанной эффективности.

Среди топ-10 самых популярных у украинцев в прошлом году препаратов четыре не имеют научного обоснования для клинического применения, признанного в мире.

Ранее Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №4074 "О внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О лекарственных средствах" (относительно доступа к результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств)".