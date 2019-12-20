Одесситы объединяются, чтобы наказать виновных в трагических пожарах

За смерти детей и стариков так никто и не ответил

Фото: dsns.gov.ua

После жуткой трагедии в Одессе родители погибших пойдут на нестандартные меры в борьбе за справедливость. Как нам стало известно, родственники погибших студентов колледжа планируют объединиться с теми, у кого погибли и пострадали дети на пожаре в лагере "Виктория" в 2017 году. Об этом сайту "Сегодня" рассказала адвокат Оксана Муравская. Напомним, она представляет интересы семей, у которых на пожаре в лагере "Виктория" погибли дети.

Как рассказала нам Муравская, сейчас в суде рассматривается дело по обвинению Петроса Саркисяна, который на момент пожара в 2017 году был директором лагеря "Виктория". На днях суд выпустил его из СИЗО под домашний арест. По оценкам юристов, суд над Саркисяном уже на финише.

"Но на сегодняшний день в деле все тихо, никто ответственности не понес. Лишь условный срок получила одна из бывших сотрудниц лагеря. Саркисян отрицает свою вину в нарушении требований пожарной безопасности. Но не отрицает того, что в свое время пошел на уступки, проявил халатность во время установки домиков в лагере. На скамье вместе с ним должны сидеть несколько высокопоставленных чиновников, из-за коррумпированности которых произошла такая трагедия", – говорит Оксана Муравская.

По ее словам, независимую экспертизу проводили и международные эксперты.

"Согласно итогам, причиной стала сверхнормативная работа электрокипятильника. Но также было установлено, если бы при проектировании и строительстве домиков в лагере соблюдались нормы пожарной безопасности, то времени для эвакуации детей было бы достаточно".

Как мы выяснили, не поставлена точка и в расследовании причин пожара в поселке Леточки Броварского района Киевской области.

"Суды по данному делу еще идут", – сообщила нам спикер прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

Напомним, в мае 2016 года в местном нелегальном доме престарелых заживо сгорели 18 человек. По версии следствия, причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности. Помещение было отделано легковоспламеняющимися материалами, которые во время пожара не оставили шанса выжить. После завершения следствия на скамье подсудимых оказался директор этого пансионата, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Видео: Сегодня

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