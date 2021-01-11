Одесситы поймали грабителя и примотали скотчем к столбу

В Одессе прохожие примотали грабителя скотчем к столбу.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", они увидели, как мужчина убегал с места преступления, поймали его, а чтобы удержать до приезда полиции, привязали.

Мужчина пытался вырваться, но не получилось. Что он украл, пока неизвестно.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в столичной маршрутке пассажиры поймали вора. Выяснилось, что 30-летний мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение различных уголовных преступлений, в том числе кражи.

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Также напомним, на Прикарпатье аферисты под прикрытием обворовывали пенсионеров. Две женщины, предлагая помощь, входили в доверие к пожилым людям. Одна отвлекала жертв, а другая выносила из дома деньги, украшения, мобильные телефоны.

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Кроме того, в Мариуполе женщина обокрала мужчину и оставила ему ребенка. 39-летний потерпевший обратился в полицию в три часа ночи 27 ноября. Копам мужчина объяснил, что накануне познакомился с 37-летней женщиной, которая пришла к нему в гости вместе с ребенком.

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