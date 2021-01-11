Українська
$ 28,28
34,91
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Одесситы поймали грабителя и примотали скотчем к столбу

11 января, 11:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Очевидцы удерживали мужчину до приезда копов

В Одессе прохожие примотали грабителя скотчем к столбу.

Реклама

Как говорится в сюжете "Сегодня", они увидели, как мужчина убегал с места преступления, поймали его, а чтобы удержать до приезда полиции, привязали.

Мужчина пытался вырваться, но не получилось. Что он украл, пока неизвестно.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в столичной маршрутке пассажиры поймали вора. Выяснилось, что 30-летний мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение различных уголовных преступлений, в том числе кражи.

В тренде
На западе Украины зафиксировали новое землетрясение

Также напомним, на Прикарпатье аферисты под прикрытием обворовывали пенсионеров. Две женщины, предлагая помощь, входили в доверие к пожилым людям. Одна отвлекала жертв, а другая выносила из дома деньги, украшения, мобильные телефоны.

Реклама

Кроме того, в Мариуполе женщина обокрала мужчину и оставила ему ребенка. 39-летний потерпевший обратился в полицию в три часа ночи 27 ноября. Копам мужчина объяснил, что накануне познакомился с 37-летней женщиной, которая пришла к нему в гости вместе с ребенком.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса кража грабитель мужчина столб прохожие скотч
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первый рабочий день локдауна. Как работает общественный транспорт и какие ограничения
Первый рабочий день локдауна. Как работает общественный транспорт и какие ограниченияУкраина
Синоптик рассказала о погоде в Украине на Рождество и Старый Новый год
Синоптик рассказала о погоде в Украине на Рождество и Старый Новый годУкраина
Шок! Элитная украинская теннисистка получила положительный тест на допинг
Шок! Элитная украинская теннисистка получила положительный тест на допингТеннис
Под Одессой водитель спрятал сбитого велосипедиста в багажник и решил скрыться
Под Одессой водитель спрятал сбитого велосипедиста в багажник и решил скрытьсяОдесса
Первый день локдауна в украинских городах: кто соблюдал, а кто не очень (видео)
Первый день локдауна в украинских городах: кто соблюдал, а кто не очень (видео)Украина
Беларусь возобновила авиарейсы в Украину: куда и когда можно улететь
Беларусь возобновила авиарейсы в Украину: куда и когда можно улететьЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять