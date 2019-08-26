Одесситы с размахом отметили День Независимости: фоторепортаж

В Одессе с размахом отпраздновали День Независимости Украины. Праздник начался с официальной части – возложения цветов в парке имени Тараса Шевченко.

В торжественной церемонии приняли участие чиновники, депутаты, военные, духовенство и общественники.

Кроме того, в честь праздника и в память о погибших воинах в центре города прошел Марш патриотов и защитников Украины. Около трех сотен представителей одесских ветеранских организаций, черноморского казачества, матерей погибших в зоне АТО и ООС и простых одесситов прошли по улице Ришельевской, Куликовому полю, завершив шествие митингом возле здания ОГА.

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Традиционно, в честь праздника от памятника Ришелье к Морскому вокзалу одесситы в вышиванках, взявшись за руки, образовали живую цепь. В акции приняли участие 1248 человек.

В рамках "Вышиванкового фестиваля" состоялся автопробег, в котором могли принять участие любые автотранспортные средства с национальной символикой.

А вечером на стадионе "Спартак" выступила украинская группа "Антитела", вместе с ними на сцене стадиона почти четыре часа "зажигали" польская группа Chemia и MELOVIN.

"Антитела" посетили Одессу в рамках стадионного тура по Украине под названием "Hello". Накануне концерта бойцы одесской 28-й отдельной механизированной бригады подарили группе свой флаг и вручили благодарность. Так военные поблагодарили артистов за волонтерскую поддержку и вдохновение.

Напомним, что на Майдане Незалежности в Киеве прошла праздничная церемония, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Он объявил минуту молчания, после чего выступил с речью и вручил государственные награды военным, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

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