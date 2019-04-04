Одесситы создали онлайн-карту старинных дверей города
Активисты хотят сделать каталог 1000 старинных дверей Одессы, которые позже будут реставрировать
Волонтеры проекта "Тысячи дверей Одессы" создали онлайн-карту, на которой уже отмечены 48 старинных дверей и ворот, находящихся в центре города. Об этом сообщили волонтеры на странице проекта в Facebook.
Активисты хотят сделать каталог 1000 старинных дверей Одессы, которые позже будут реставрировать. В его создании участвуют и все желающие одесситы, которые публикуют на странице проекта фотографии дверей и ворот, созданных до 1990-го года.
"Исторические двери и уж тем более ворота пропадают с огромной скоростью, но по фотографиям и чертежам в дальнейшем абсолютно реально воссоздать утерянные объекты", – отметили авторы проекта.
Пока в интерактивном цифровом каталоге только 48 адресов, но волонтеры собираются его дополнять. Помочь может любой желающий, для этого нужно присоединиться к проекту в социальных сетях и следить за новостями. А также присылать фотографии других дверей и ворот, нуждающихся в реставрации.
Ранее мы писали, что в Одессе активисты взялись за спасение вековых дверей и ворот домов — памятников архитектуры. Волонтеры уже собрали около сотни фотографий объектов и приступили к их реставрации.
Также напомним о том, что во Львове возник бум на восстановление старых деревянных окон. В этом недешевом деле помощь горожанам оказывает местный бюджет.
Так, во многих окнах, в том числе и в туристическом центре города, окна "щеголяют" облущенной краской и обклеенными скотчем рамами. Однако некоторые горожане отказались менять старые окна, уверяя, что они эстетически намного лучше, чем пластиковые.
Кроме того, мы писали о том, что в Одессе выделили 11 миллионов гривен на спасение легендарного городского лицея.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Одесситы создали онлайн-карту старинных дверей города". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Люки, решетки и даже стулья: в Киеве дают вторую жизнь использованным тюбикам
Емкости от кремов и зубных паст начали собирать волонтеры