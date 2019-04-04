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Одесситы создали онлайн-карту старинных дверей города

Сегодня, 16:20

Активисты хотят сделать каталог 1000 старинных дверей Одессы, которые позже будут реставрировать

Одесситы создали онлайн-карту старинных дверей города Одесса Активисты хотят сделать каталог 1000 старинных дверей Одессы, которые позже будут реставрировать

Волонтеры проекта "Тысячи дверей Одессы" создали онлайн-карту, на которой уже отмечены 48 старинных дверей и ворот, находящихся в центре города. Об этом сообщили волонтеры на странице проекта в Facebook.

Активисты хотят сделать каталог 1000 старинных дверей Одессы, которые позже будут реставрировать. В его создании участвуют и все желающие одесситы, которые публикуют на странице проекта фотографии дверей и ворот, созданных до 1990-го года.

"Исторические двери и уж тем более ворота пропадают с огромной скоростью, но по фотографиям и чертежам в дальнейшем абсолютно реально воссоздать утерянные объекты", – отметили авторы проекта.

Пока в интерактивном цифровом каталоге только 48 адресов, но волонтеры собираются его дополнять. Помочь может любой желающий, для этого нужно присоединиться к проекту в социальных сетях и следить за новостями. А также присылать фотографии других дверей и ворот, нуждающихся в реставрации.  

Ранее мы писали, что в Одессе активисты взялись за спасение вековых дверей и ворот домов — памятников архитектуры. Волонтеры уже собрали около сотни фотографий объектов и приступили к их реставрации.

Также напомним о том, что во Львове возник бум на восстановление старых деревянных окон. В этом недешевом деле помощь горожанам оказывает местный бюджет.

Так, во многих окнах, в том числе и в туристическом центре города, окна "щеголяют" облущенной краской и обклеенными скотчем рамами. Однако некоторые горожане отказались менять старые окна, уверяя, что они эстетически намного лучше, чем пластиковые.

Кроме того, мы писали о том, что в Одессе выделили 11 миллионов гривен на спасение легендарного городского лицея.

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Тег активисты, волонтеры, онлайн, ворота, двери, каталог

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pushkinska.net

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