Одесская Барби снялась в откровенном топе и коротких шортах

"Живая Барби" из Одессы Валерия Лукьянова похвасталась на своей страничке в Instagram новой порцией фото, на которых демонстрирует спортивную фигуру. В этот раз девушка снялась в откровенных топах белого и синего цветов, а также коротких шортах.

Сейчас девушка находится в Мексике, где ранее снималась в фильме ужасов. Валерия признается, что изучает испанский язык по сериалам с русскими субтитрами.

Отметим, на Instagram одесской Барби подписаны 478 тысяч человек.

Ранее одесская Барби снялась в бикини на балконе небоскреба.

В последнее время Валерия Лукьянова привлекает к себе внимание не только "кукольной" внешностью, но и скандальными высказываниями. Сначала девушка назвала "уродами" полных людей, потом рассказала о своей неприязни к детям и заявила, что работать — это унизительно. Так, ранее девушка написала пост, в котором ответила на обвинения в вульгарности и объяснила, для чего выставляет в открытый доступ откровенные фото. Также девушка заявила, что у нее есть возлюбленный, но она не против отношений с женщинами.

Ранее одесская Барби в одних стрингах похвасталась тонкой талией.

Также мы писали, что одесская Барби в голливудском фильме убила восьмерых людей.