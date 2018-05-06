Одесская Барби снялась в откровенном топе и коротких шортах

Вчера, 07:11

Валерия Лукьянова демонстрирует спортивную фигуру


Фото: instagram.com/valeria_lukyanova21

Фото: instagram.com/valeria_lukyanova21

Фото: instagram.com/valeria_lukyanova21

Фото: instagram.com/valeria_lukyanova21

Фото: instagram.com/valeria_lukyanova21

Фото: instagram.com/valeria_lukyanova21

Фото: instagram.com/valeria_lukyanova21

Фото: instagram.com/valeria_lukyanova21

Фото: instagram.com/valeria_lukyanova21

Фото: instagram.com/valeria_lukyanova21

Фото: instagram.com/valeria_lukyanova21

"Живая Барби" из Одессы Валерия Лукьянова похвасталась на своей страничке в Instagram новой порцией фото, на которых демонстрирует спортивную фигуру. В этот раз девушка снялась в откровенных топах белого и синего цветов, а также коротких шортах.

Сейчас девушка находится в Мексике, где ранее снималась в фильме ужасов. Валерия признается, что изучает испанский язык по сериалам с русскими субтитрами.

Отметим, на Instagram одесской Барби подписаны 478 тысяч человек.

Ранее одесская Барби снялась в бикини на балконе небоскреба.

В последнее время Валерия Лукьянова привлекает к себе внимание не только "кукольной" внешностью, но и скандальными высказываниями. Сначала девушка назвала "уродами" полных людей, потом рассказала о своей неприязни к детям и заявила, что работать — это унизительно. Так, ранее девушка написала пост, в котором ответила на обвинения в вульгарности и объяснила, для чего выставляет в открытый доступ откровенные фото. Также девушка заявила, что у нее есть возлюбленный, но она не против отношений с женщинами.

Ранее одесская Барби в одних стрингах похвасталась тонкой талией.

Также мы писали, что одесская Барби в голливудском фильме убила восьмерых людей.
Барби, валерия лукьянова, одесская барби

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Источник:

"Сегодня"

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