Одесская мастерица вяжет радужных единорогов и миниатюрных щенков: фото

Одесситка Юлия Алексеева ушла в декрет с поста директора турфирмы и больше на эту должность не вернулась, ведь ее всецело поглотил хендмейд. Она вяжет крючком лисят, котят, щенков, единорогов с радужными гривами и обитателей морских глубин — русалок, крабиков, черепашек, обаятельных тюленей.

Мастерица настолько старательно и креативно подходит к работе, что ухитряется вышить инициалы ребенка на бескозырке 14-сантиметрового моряка-бегемотика, который одет в тельняшку и держит спасательный круг.

Юлия рассказывает, что познакомилась с вязанием еще в детстве: первые уроки ей преподала бабушка. Но вязаными игрушками она начала заниматься лишь несколько лет назад, когда была в декрете.

"Первые игрушки вязала по бесплатным мастер-классам, но они мне не очень нравились. Те схемы я меняла, добавляла петли, прибавляла ряды, чтобы они получались той формы, которая мне понравится", — вспоминает мастерица.

Сейчас рукодельница уже придумывает собственные схемы и нередко вяжет зверушек и вовсе без них. Все новинки сначала осматривает и тестирует очень требовательный критик — 5-летняя дочь мастерицы Злата.

"У нее есть все первые пробные варианты, когда я делаю какую-то новую игрушку. Она говорит, что тоже хочет такую, но два дня поигралась — и все. Наверное, слишком много уже", — говорит Юлия, смеясь.

К слову, она делает не только мягкие игрушки-фигурки, но и грызунки-прорезыватели для самых маленьких, погремушки, растяжки на коляски и мобили. Так, нас очень поразил мобиль со слоненком, который "летит" на охапке шаров.

Для таких целей требуются материалы высокого качества и проверенные производители.

"Нитки — хлопок и полухлопок, из них вяжут все хендмейд-мастера. Я их покупала, когда вязала дочке одежду, и видела, что они проходят многократную стирку и при этом не теряют свой вид. Так я поняла, что они мне подходят", — поясняет Юлия.

А вот деревянные элементы, например, держатели для погремушек, бусины, составляющие грызунков, мастерица берет только украинского производства.

"Китайские бусины иногда выглядят интереснее, но у них нет ни узора дерева, ни структуры, ни запаха как такового, — добавляет рукодельница. — Первые игрушки были все на подарок друзьям, деткам друзей, так что они проходили всевозможные краш-тесты".

ПСИХОЛОГИЯ ЦВЕТА. Даже к выбору цветов и оттенков пряжи у нашей собеседницы особый подход.

"У меня была растяжка на коляску, для которой одна девушка попросила сделать игрушки черно-белыми. А все потому, что малыши в первое время видят хорошо только контрастные цвета. Я попросила время, чтобы подумать, наверное, сутки ходила, пока у меня картинка не сформировалась по цветам, по животным, как это должно выглядеть, — вспоминает рукодельница, поясняя, что так сделала браслет с морскими жителями. — Иногда пастельные оттенки мамам нравится больше, но по факту ребенок лучше воспринимает красный, желтый, зеленый, кричащие или черно-белые цвета".

Творческие идеи девушка берет отовсюду.

"Вдохновиться можно абсолютно всем. Какая-то красивая открытка, рисунок, сочетание цветов. Я могу просто взять какую-то расцветку пряжи, она полежит, пока в голову не придет, что из этого цвета выйдет красиво, — признается одесситка. — Или ребенок осенью собирает листики и дарит их мне".

Ранее мы писали, что харьковчанин превращает тыквы в героев ужастиков. Мастер работает в технике карвинга и уже успел сделать 45 работ в формате 3D и 2D.

Также напомним, что одесситка создает цветочные букеты из пряников. В тесто мастерица добавляет различные специи, самые популярные — корица, мускатный орех и имбирь.

Еще одна одесситка Ирина Переверзева превращает гладкую морскую гальку в ярких рыбок и пушистых животных. Необычное хобби мастерица называет медитативным и благодаря ему за несколько лет обрела известность далеко за пределами Украины.

А мастерица из Харькова создает для котов невероятные дворцы из войлока.