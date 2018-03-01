Одесская область борется с последствиями снегопада

Сотрудники коммунальных служб и правоохранители продолжают устранять последствия снегопада в Одесской области. За сутки спасатели вызволили из снежных заносов 95 машин, в том числе и пять автомобилей скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Спасателям пришлось 44 раза оказывать помощь водителям транспортных средств. За сутки сотрудники ГСЧС вызволили из снежных заносов 58 легковушек, 22 грузовика, девять пассажирских автобусов и пять автомобилей скорой помощи. Подключались к спасению автомобилей и копы. Патрульные помогали машинам выбраться и оказывали помощь водителям и пассажирам.

Сегодня утром без света оставались 40 населенных пунктов. Сложнее всего в Великомихайловском районе, там электроэнергии нет в 14 населенных пунктах. В "Одессаоблэнерго" говорят, что над устранением поломок работают 44 ремонтные бригады.

"Из-за переметов сложно добраться до подстанций", – говорят в "Одессаоблэнерго".

Продолжаются и работы по очистке трасс в регионе. Глава службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода рассказал, что сегодня на трассах работает 130 единиц снегоуборочной техники. Также в районах задействовали 295 единиц фермерской техники. Для всех транспортных средств уже открыли трассы Киев – Одесса и Одесса – Кучурган. Тяжелее всего, по словам Вариводы, коммунальщикам приходится на трассе Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши. В некоторых местах высота сугробов достигает двух метров.

"До 15:00 планируем открыть все трассы. Проблемы остаются только на трассе на Николаев", – сказал Варивода.



В Одессе снегоуборочная техника работала всю ночь.

"Обеспечен проезд магистральных дорог, очищены подъезды к больницам. Ведется очистка от снега остановочных комплексов, пешеходных переходов и внутриквартальных проездов, а также очистка путей к мусорным контейнерным площадкам", – говорят в пресс-службе Одесского горсовета. На дорогах работает 67 единиц снегоуборочной техники.

Напомним, в пятницу в Одесской области ожидается сильный снег и гололед.

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