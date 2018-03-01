Одесская область борется с последствиями снегопада
Без света остались 40 населенных пунктов, десятки машин застряли в снегу
Фото: полиция и "Сегодня"
Фото: полиция и "Сегодня"
Фото: полиция и "Сегодня"
Фото: полиция и "Сегодня"
Фото: полиция и "Сегодня"
Фото: полиция и "Сегодня"
Фото: полиция и "Сегодня"
Сотрудники коммунальных служб и правоохранители продолжают устранять последствия снегопада в Одесской области. За сутки спасатели вызволили из снежных заносов 95 машин, в том числе и пять автомобилей скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.
Спасателям пришлось 44 раза оказывать помощь водителям транспортных средств. За сутки сотрудники ГСЧС вызволили из снежных заносов 58 легковушек, 22 грузовика, девять пассажирских автобусов и пять автомобилей скорой помощи. Подключались к спасению автомобилей и копы. Патрульные помогали машинам выбраться и оказывали помощь водителям и пассажирам.
Сегодня утром без света оставались 40 населенных пунктов. Сложнее всего в Великомихайловском районе, там электроэнергии нет в 14 населенных пунктах. В "Одессаоблэнерго" говорят, что над устранением поломок работают 44 ремонтные бригады.
"Из-за переметов сложно добраться до подстанций", – говорят в "Одессаоблэнерго".
Продолжаются и работы по очистке трасс в регионе. Глава службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода рассказал, что сегодня на трассах работает 130 единиц снегоуборочной техники. Также в районах задействовали 295 единиц фермерской техники. Для всех транспортных средств уже открыли трассы Киев – Одесса и Одесса – Кучурган. Тяжелее всего, по словам Вариводы, коммунальщикам приходится на трассе Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши. В некоторых местах высота сугробов достигает двух метров.
"До 15:00 планируем открыть все трассы. Проблемы остаются только на трассе на Николаев", – сказал Варивода.
В Одессе снегоуборочная техника работала всю ночь.
"Обеспечен проезд магистральных дорог, очищены подъезды к больницам. Ведется очистка от снега остановочных комплексов, пешеходных переходов и внутриквартальных проездов, а также очистка путей к мусорным контейнерным площадкам", – говорят в пресс-службе Одесского горсовета. На дорогах работает 67 единиц снегоуборочной техники.
Напомним, в пятницу в Одесской области ожидается сильный снег и гололед.
Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как в Одессе греются в непогоду.
Сегодня снегопад бушует в Киеве. КГГА рекомендовали приостановить учебу в школах и садиках.
Вы сейчас просматриваете новость "Одесская область борется с последствиями снегопада". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"