Одесская область "передумала" выходить из красной зоны: в чем причина

При переходе в новую зону изменятся правила карантина

Одесская область не вышла из красной зоны. Фото: коллаж "Сегодня"

Одесская область должна была выйти из красной карантинной зоны 22 ноября. Но это не случилось из-за того, что эпидемиологические показатели не улучшились.

Об этом сообщил заместитель губернатора Борис Волошенков на брифинге во вторник, 23 ноября.

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В регионе оставили красную зону

Как рассказал Волошенков, количество госпитализированных за сутки, количество тех, которые находятся в клиниках – по индикаторам пока не соответствуют оранжевой зону.

Он отметил, что при переходе в новую зону изменятся правила карантина. Так, вакцинированные будут иметь возможность посещать общественные учреждения, в отличие от тех, кто не получил хотя бы одну прививку.

"Относительно требований – они будут строгими в отношении тех, кто осуществляет контакт с населением и населения, которое приходит", – добавил Волошенков.

В Украине уменьшается красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 22 ноября, в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1058, а медработников – 231.

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