Одесская область значительно сократила потребление газа

Сегодня, 17:11

Занятия в школах региона возобновлятся 12 марта

Фото: AFP
Фото: AFP

Одесская область за сутки сократила потребление газа на 900 тыс. куб. м или на 18 процентов. Об этом сообщает областная государственная администрация.

"Ранее в сутки более 30 крупнейших потребителей газа Одесской области потребляли 5 млн куб. м. Сейчас этот показатель снизился до 4,1 млн куб. м", – заявил глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.

Отмечено, что таких результатов было достигнуто за счет экономии на крупных промышленных предприятиях, объектах теплоэнергетики и ряде коммунальных предприятий. 

Кроме того, он отметил, что "вопрос о возможном приостановлении учебного процесса в образовательных учреждениях региона находится на контроле".

В свою очередь пресс-служба Одесского горсовета заявила, что занятия в школах региона с 5 по 7 марта отменены и возобновятся 12 марта.

Напомним, мы уже писали, что многих областях Западной Украины, кроме школ Львова, Тернополя и Закарпатья, учебные заведения на несколько дней ограничивают учебный процесс в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике.

Ранее сообщалось, что 1 марта "Газпром" получил от "Нафтогаза" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта.

В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража. Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина уже перешла на режим экономии газа.

В Кабмине и "Нафтогазе" уверяют, что страна беспроблемно переживет морозные дни.
газ, сокращение, потребление, одесская область

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Источник:

Интерфакс-Украина

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