Одесская платформа реализации социальных проектов отметила "день рождения "

"Мой город" помог реализовать десятки социальных проектов. Фото: mg.od.ua

Краудфандинговой платформе "Мой город" в Одессе, с помощью которой горожанам удалось реализовать десятки социальных проектов, исполнилось четыре года.

Благодаря платформе в городе появилась школа сортировки мусора, зал физической реабилитации для людей с особым потребностями, в гончарной студии для детей из кризисных семей отремонтировали крышу, а жеребенку Роланду, спасенному от эксплуататоров, построили леваду. На реализацию еще нескольких замыслов сейчас собирают средства. "Сегодня" разузнали о самых успешных проектах.

В команде "Моего города" подсчитали: за это время с помощью платформы успешно реализовали 54 проекта и собрали 1,39 млн грн методом краудфандинга – когда любой человек может передать на понравившуюся ему инициативу столько денег, сколько может и хочет.

Руководитель платформы Любовь Ждан рассказала нам, что одними из первых удачных проектов были модернизация системы продажи билетов в Одесском художественном музее и создание реставрационной мастерской для картин на его территории.

"Эти два проекта — одни из первых, которые достаточно быстро собрали необходимую сумму", — отметила наша собеседница.

Она призналась, что запоминающимися также стали проекты по реставрации фисгармонии из Музея личных коллекций имени Блещунова, ремонту помещения Одесской астрономической обсерватории (он требовался для того, чтобы открыть там детский кружок по астрономии) и созданию онлайн-сервиса для помощи бездомным животным.

Сегодня команда вспоминает, с какими трудностями сталкивались в первый год работы. Платформу запускали в то время, когда проходили местные выборы, и некоторые не верили, что краудфандинг полностью аполитичен. Усложняла работу и конкуренция в сфере соцпроектов.

"Как оказалось, есть такая конкуренция, и я до сих пор не понимаю почему. Мы не претендуем на первенство или уникальность прав на какой-либо проект. Мы привлекаем абсолютно всех авторов, которые хотят реализовать проект, и помогаем", – рассказала Любовь Ждан.

К слову, отличительной особенностью одесского краудфандинга от других украинских сервисов такого типа является отсутствие на сайте коммерческих проектов.

"Есть социальные проекты, которые переросли как бы в социальный бизнес. И это круто", — отметила руководитель платформы. Также на платформе не собирают деньги на адресные проекты и не берут процент с собранной суммы автора.

Теперь в планах одесской команды масштабировать их деятельность и выйти на другие города. По словам Ждан, крупные города и областные центры уже насыщенны различными социальными инициативами, поэтому акцент сделают на небольшие города в районах.

"Там есть социально активные люди, которые хотят что-то делать, но у них нет для этого инструмента. Именно поэтому мы хотим им предложить его, чтобы они смогли улучшать свой город", – отметила она.

Напомним, ранее ученики Малой академии наук презентовали проекты, которые могут стать масштабными мировыми разработками. В течение недели 25 школьников со всей Украины работали над изобретениями, с помощью которых дети с недостатками зрения смогут изучать астрономию.

Ранее мы писали о том, что украинские школьники завоевали 9 медалей на международных олимпиадах. Также на Олимпиаде гениев, которая проходила в США, украинские школьники из Одессы и Днепропетровской области достигли заметных успехов – днепряне завоевали две серебряных и бронзовую медали, а одесситка заняла призовое четвертое место. Украинцы участвовали в соревнованиях, где их соперниками были 1000 участников со всего мира.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама