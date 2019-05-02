Одесская трагедия 2 мая: за пять лет проведены сотни допросов и экспертиз

Вердикта по делу об одесской трагедии 2 мая до сих пор нет

Фото: Виктор Борисенко, Сегодня



















В Одессе 2 мая исполняется пять лет со дня страшной трагедии, когда марш за единство Украины после серии провокаций перерос в уличные столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами. Закончились они пожаром в Доме профсоюзов на Куликовом поле, где располагался лагерь так называемого Антимайдана.

Тогда, как уточнили "Сегодня" в пресс-службе областной прокуратуры, около 250 человек пострадали и 48 погибли: шестеро – на Греческой площади и 42 на Куликовом поле (32 из-за пожара и 10 после падения с высоты, когда, пытаясь спасти от огня, люди выпрыгивали из окон).

Каждое 2 мая в Одессе – не только день памяти погибших, но и время повышенных мер безопасности со стороны силовиков. На подмогу местным приезжают дополнительные силы из других регионов, чтобы не допустить повторения страшных событий. Впрочем, по нашим наблюдениям, чем дальше в прошлое уходит дата, тем меньше происходит провокаций.

КОПЫ НАЧЕКУ.

Еще 30 апреля одесские правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы.

"Наша обязанность — обеспечить спокойствие и безопасность людей и не допустить провокаций", — заявил начальник областной полиции Олег Бех, подчеркнув, что личный состав и техника правоохранителей региона к обеспечению правопорядка готовы.

А в отделе коммуникации облполиции заявили, что на улицы выйдут более 2000 силовиков, среди которых будут не только одесские полицейские, но и военнослужащие Нацгвардии, курсанты университета внутренних дел и правоохранители из других регионов страны.

Чтобы попасть на Куликово поле и Соборную площадь, нужно будет пройти фильтрационные пункты с рамками металлоискателей. К слову, движение транспорта вокруг этих локаций ограничат.

ПРОГРЕСС В ДЕЛАХ.

Спустя пять лет после майской трагедии расследование продолжается. Сначала делом занимались в столице, а в январе 2016-го его вернули одесским стражам порядка. В пресс-службе областной прокуратуры нам рассказали, что за время досудебного расследования правоохранители допросили более 1300 свидетелей и провели более 250 экспертиз. Причем в 34-х из них ставили целью определить причину гибели людей в Доме профсоюзов.

"В целом, по результатам досудебного расследования, статус обвиняемых имели 29 человек, также 14 подозреваемых пребывают в розыске. Дела в отношении шести участников событий 2 мая слушаются в суде. Четырем людям вынесли обвинительные приговоры по ст. 294 КК Украины ("Массовые беспорядки". — Авт.)", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Одним из самых резонансных в рамках расследования тех событий стало дело, открытое в отношении 19-ти антимайдановцев, которых обвиняли в участии в беспорядках на Греческой площади.

Масла в огонь подлил вердикт черноморских судей: в сентябре 2017-го они постановили снять обвинение, освободить обвиняемых в зале суда, а само досудебное расследование назвали предвзятым.

"Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинения", — констатировали тогда служители Фемиды. В областной прокуратуре отмечают, что сейчас в Апелляционном суде Николаевской области рассматривается апелляционная жалоба на этот оправдательный приговор.

"Из-за неявки всех обвиняемых по делу, прокуратура инициировала вопрос о применении привода к указанным лицам. Следующее судебное заседание назначили на 20 мая", — пояснили нам в пресс-службе ведомства.

Правда, тогда в сентябре спустя несколько часов после вынесения оправдательного приговора двоих антимайдановцев – Евгения Мефедова и Сергея Долженкова – вновь взяли под стражу, но уже по новым обвинениям, касающимся деятельности пророссийской "Одесской дружины" в марте 2014-го. Их дело сейчас слушает районный суд Николаева.

Тем временем в Малиновском райсуде Одессы слушают дело активиста Евромайдана Сергея Ходияка, которого обвиняют в активном участии в массовых беспорядках на Греческой площади, умышленном убийстве и покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ: РЕМОНТ И ХОЛЛ В БЕЛОМ МРАМОРЕ

Сегодня центральную часть Дома профсоюзов окружает уже не глухой строительный забор, а обычная металлическая ограда, увешанная цветами и венками. Все эти годы едва ли не каждое воскресенье тут собираются люди, которые в 2013-2014 годах были участниками антимайданных протестов на Куликовом поле или сопереживали им. По нашей информации, приходят сюда порой и родственники погибших в Доме профсоюзов.

На фасаде здания уже заменили все окна и убрали остатки гари. Единственное, что снаружи напоминает о том страшном дне — наглухо закрытые дверные проемы парадного входа. Зато за ними теперь белеет новеньким мрамором и светлой краской недавно отремонтированный вестибюль: 2 мая 2014-го он был полностью охвачен огнем, языки пламени вырывались наружу сквозь закрытые двери.

О том, как продвигается ремонт здания, "Сегодня" рассказал председатель Федерации профсоюзов Одесской области Вячеслав Буратынский.

"Мы уже завершили ремонт правого и левого крыла. Наибольший объем работ пришелся на центральную часть. На сегодня там мы сделали только первый этаж, осталось еще четыре", – пояснил он

Также Буратынский отметил, что изначально "планировалось, что ремонт обойдется в 10 млн грн, но сейчас потратили уже около 19 млн грн". Это связано с ростом цен на строительные материалы и увеличением платы рабочим.

По его словам, все работы ведутся за счет Федерации профсоюзов. Помощи, которую обещали организации политики и чиновники, побывавшие в здании на следующий день после трагедии, тут так и не дождались.

"Все обещали, но, когда доходило до дела, наши письма где-то терялись. Были бы деньги, мы бы в течение года все сделали. Основная загвоздка в финансах. Все наши деньги — это профсоюзные взносы. Но они идут не только на ремонт, но и на материальную помощь членам профсоюза, консультации и прочее", – рассказал он, добавив, что пока не может назвать точных сроков завершения ремонтных работ.

К слову, иск прокуратуры к Федерации профсоюзов о признании прав собственности государства на здание служители Фемиды не удовлетворили.

"Три года шли суды, дошли до Высшего суда, он снова отправил дело в суд первой инстанции. Мы снова прошли все инстанции. Совсем недавно было очередное заседание Высшего суда, который подтвердил, что это наша собственность — собственность профсоюзов", — говорит Вячеслав Буратынский.

Чтобы попасть в центральную часть здания, где идет ремонт, мы проходим по узким коридорам, заставленными стройматериалами. От вестибюля с мраморными плитами — того самого, расположенного аккурат за главным входом — отходят два отремонтированных коридора. А в отремонтированных кабинетах левого крыла уже работают люди.

За порядком следит строгий вахтер, который печется о том, чтобы ни один посторонний звук не нарушил рабочую атмосферу. Так что Дом профсоюзов постепенно возвращается к прежнему ритму жизни. Другое дело, что отремонтировать память людей, как здание, нельзя.

Ранее мы писали, что в расследовании событий майской трагедии в Одессе наметились какие-то подвижки. Департамент спецрасследований ГПУ направил в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении трех бывших руководителей местных структурных подразделений МВД, которых подозревают в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014-го.

Ранее прокуратура Одесской области передала в суд обвинительный акт в отношении одного из фигурантов так называемого дела 2 мая.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

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