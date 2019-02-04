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Одесская улица ушла под воду из-за билборда

Сегодня, 19:39

Билборд повредил магистральный водопровод, вода из которого затопила проезжую часть

Одесская улица ушла под воду из-за билборда Одесса Билборд повредил магистральный водопровод, вода из которого затопила проезжую часть

Фото: П.Мордынская

Жители сотен одесских домов остались сегодня без водоснабжения, а проезд по Люстдорфской дороге был затруднителен, ведь первую ее станцию затопило. Как сообщили в водоснабжающей компании, возле дома №17 по Люстдорфской дороге повредили магистральный водовод – его продавил установленный недавно рекламный щит.

"Щит установлен без согласования с филиалом "Инфоксводоканал" прямо над магистральной водопроводной линией большего диаметра. На данном участке водопровода ранее аварийных ситуаций не возникало, водопровод не принадлежит к изношенным, – заявил представитель ООО "Инвокс" Сергей Чабан. –   Ремонтные бригады уже обследовали место аварии и перекрыли водовод".

Водоканал надеется, что владельцы щита демонтируют свою конструкцию.

Фото: usionline.com

С полудня водоснабжения нет в домах Люстдорфской дороги, а также по адресам: ул. Шклярука, 6, ул. Краснова 5-11б, ул. Павла Шклярука 4 и 4а, Адмиральский проспект 35-42/2.

Восстановить подачу воды планируют к завтрашнему утру, однако срок может измениться. Следить за состоянием ремонта жителям предлагают на официальном сайте водоканала.

Ранее оставшиеся без воды одесситы перекрывали Южную дорогу.

Тем временем в Краматорске воду дают "по часам" – водоснабжение всему городу ограничили за долги.

Также одесситы жалуются на засилье МАФов и рекламных конструкций.

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Тег потоп, прорыв, затопление, бигборд

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АВТОР:

Полина Мордынская

Источник:

Сегодня

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