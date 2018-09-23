Одесская журналистка рассказала об оружии, из которого стреляли в активиста Михайлика

В ночь происшествия было совершено еще два нападения на общественников

В местного одесского активиста Олега Михайлика, который пережил клиническую смерть и находится в тяжелом состоянии, по предварительной информации, стреляли из револьвера 5,6 мм.

Об этом сообщила экс-заместитель председателя Одесской ОГА, журналистка Зоя Казанжи на своей странице в соцсети Facebook.

"Стреляли из револьвера. 5,6 мм – предварительно калибр оружия", – написала она, сообщив также, что на месте происшествия правоохранители не нашли гильзы.

В настоящее время пулю, которая попала в пострадавшего, все еще не могут вытащить. Казанжи комментируя нападение на Михайлика, заявила, что, по ее мнению, она было спланированное и осознанное. Причиной нападения могла быть деятельность общественника и его намерение баллотироваться в мэры на предстоящих местных выборах.

"Сейчас у Олега находится жена и следователь. Он дает показания. Рядом - друзья", – написала журналистка.

Кроме того, по информации журналистки, в эту ночь в городе было совершено еще два нападения на общественных активистов.

Напомним, в субботу вечером, 22 сентября, в Одессе стреляли в местного общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Инцидент произошел на улице Осипова, возле дома, где живет активист.

В полиции рассказали, что состояние раненого стабилизировалось. Сейчас он находится больнице и ему предоставлена охрана.

Также к расследованию нападения на одесского активиста привлекли СБУ. Продолжаются подворовые обходы и опрос окружения потерпевшего, а также свидетелей.