Одесские чиновники ищут для себя авто с датчиком дождя, рулем из кожи и 2018 года

Сегодня, 13:49

Департамент городского хозяйства объявил тендер на покупку двух внедорожников за 2,2 млн грн

Фото: god-2018s.com
Фото: god-2018s.com

Одесские чиновники решили пополнить свой автопарк. Департамент городского хозяйства объявил тендер на покупку двух внедорожников за 2,2 млн грн.

Ознакомившись с тендерной документацией на сайте публичных закупок
ProZorro, "Сегодня" выяснила, что к машинам предъявили более 50 требований, среди которых — 2018 год выпуска, полный привод, 4-цилиндровый бензиновый двигатель, семиступенчатая коробка-автомат и возможность развивать максимальную скорость не менее 180 км/час.

К обязательным требованиям также отнесли функцию круиз-контроля и "электрорегулируемые внешние зеркала, которые складываются, с обогревом, автозатемнением и датчиком дождя". А вот кожаный руль с подогревом и раздельный электроподогрев передних сидений — "желательны", но не обязательны.

Впрочем, требования немного изменили после жалобы. "Техническое задание имеет признаки дискриминации, оно умышленно прописано под конкретную дорогую модель автомобиля, с целью излишне потратить деньги местного бюджета", — заявил один из пользователей.

Как сообщалось, Порошенко передал полиции "украинские" автомобили Skoda и 10 катеров.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал подробности большого вертолетного проекта. МВД планирует получить вертолеты трех моделей, а основными задачами вертолетных подразделений будут спасательные и правоохранительные операции.

Также мы писали, что Трамп получил новый президентский лимузин "Зверь" с гранатометами.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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