Одесские чиновники ищут для себя авто с датчиком дождя, рулем из кожи и 2018 года

Департамент городского хозяйства объявил тендер на покупку двух внедорожников за 2,2 млн грн

Одесские чиновники решили пополнить свой автопарк. Департамент городского хозяйства объявил тендер на покупку двух внедорожников за 2,2 млн грн.

Ознакомившись с тендерной документацией на сайте публичных закупок

ProZorro, "Сегодня" выяснила, что к машинам предъявили более 50 требований, среди которых — 2018 год выпуска, полный привод, 4-цилиндровый бензиновый двигатель, семиступенчатая коробка-автомат и возможность развивать максимальную скорость не менее 180 км/час.

К обязательным требованиям также отнесли функцию круиз-контроля и "электрорегулируемые внешние зеркала, которые складываются, с обогревом, автозатемнением и датчиком дождя". А вот кожаный руль с подогревом и раздельный электроподогрев передних сидений — "желательны", но не обязательны.

Впрочем, требования немного изменили после жалобы. "Техническое задание имеет признаки дискриминации, оно умышленно прописано под конкретную дорогую модель автомобиля, с целью излишне потратить деньги местного бюджета", — заявил один из пользователей.

Как сообщалось, Порошенко передал полиции "украинские" автомобили Skoda и 10 катеров.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал подробности большого вертолетного проекта. МВД планирует получить вертолеты трех моделей, а основными задачами вертолетных подразделений будут спасательные и правоохранительные операции.

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