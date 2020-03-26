Одесские коммунальщики построили уличную "душевую-дезинфектор" (видео)

Сотрудники КП "Горзелентрест" и "Одесгорэлектротранс" в связи со вспышкой коронавируса построили арку, которая дезинфицирует людей, находящихся внутри. Об этом сообщает Думская.
Как рассказал директор муниципального департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, сейчас кабину тестируют в инфекционной больнице. Если результат будет позитивным, предприятия готовы наладить производство.
Также появилось видео того, как работает арка.
Тем временем в Одесской области уже известно о четырех инфицированных новым вирусом. Недавно во время брифинга начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению гордепартамента здравоохранения Алла Калеева рассказала, как чувствуют себя пациенты.
Напомним, институт молекулярной биологии разработал ПЦР-тесты на коронавирус и уже готова первая партия в 600 штук. Вице-премьер-министр по европейской интеграции Вадим Пристайко посетил Институт и увидел новую разработку.
Кроме того, в Сингапуре создали экспресс-тест на коронавирус, который позволяет получить результат в течение пяти минут. Разработку вели сотрудники Агентства по науке, технологиям и исследованиям.
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