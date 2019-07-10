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Одесские копы изъяли восьмерых детей из неблагополучной семьи

10 июля, 15:50

Малыши были голодными, а некоторым была нужна помощь медиков

Одесские копы изъяли восьмерых детей из неблагополучной семьи
Одесские копы изъяли восьмерых детей из неблагополучной семьи. Фото: Нацполиция

В Одесской области полицейские забрали из кризисной семьи восьмерых детей, мать которых тратила "детскую" помощь от государства на собственные нужды.

Соответствующее решение было принято полицейскими Подольска и сотрудниками службы по делам детей во время проверки семьи, попавшей в сложную ситуацию – копы обнаружили голодных детей, которые нуждались в медицинской помощи, а рядом с ними – нетрезвых мать и отца.

За семью маленькими детьми, младшему из которых всего один год, и среди которых был и ребенок с инвалидностью, ухаживала 14-летняя старшая сестра. Дети не ели, а мать продемонстрировала копам пищу, которая скорее была закуской на прошлом застолье. Холодильник был пуст.

С начала года полицейские уже четыре раза привлекали к ответственности мать детей за невыполнение родительских обязанностей. Ей дали время на исправление. Но по результатам проведенной проверки – ничего не изменилось.

В доме антисанитария, ремонт комнат не завершен, на детских кроватях отсутствует постельное белье, а одежда детей – грязная.

"Женщина, получая социальные выплаты на детей, тратила средства не по назначению. Дети направлены в районную больницу, где пройдут полный медицинский осмотр. В настоящее время есть все основания для обращения в суд о лишении данной гражданки родительских прав", – прокомментировал событие начальник Подольского отдела полиции Николай Песчанский.

Напомним, недавно мы писали, что В Ивано-Франковске полицейские задержали мужчину, который за 100 тыс. гривен пытался продать своего трехмесячного сына.

Ранее сообщалось, что количество выявленных уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми в течение шести месяцев 2018 года выросло на 29 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 186 случаев против 144.

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Тег дети, полиция, одесская область, неблагополучная семья

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АВТОР:

Юлия Те

Источник:

Сегодня

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