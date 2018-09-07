Одесские копы обнаружили в гараже впечатляющий арсенал: появились фото

Сегодня, 10:48

Среди найденного оружия оказались реактивные ракеты "земля-воздух"

Фото: Facebook Дмитрия Головина
Фото: Facebook Дмитрия Головина

В одном из гаражей, расположенных возле Одессы, вечером 6 сентября полицейские обнаружили целый ракетный арсенал. Об этом в своем Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

По его словам, арсенал был обнаружен в потайном складе, устроенном в автомобильном гараже в ходе спецоперации "Оружие" с участием полиции, СБУ и прокуратуры.

"Это – взрывные устройства: реактивные твердотопливные ракеты типа "земля-воздух", противоградные ракетные комплексы типа "Алазань-2м", "Кристалл 1,2,3". Всего выявлено 18 ракет", – написал Головин.

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Также он добавил, что в настоящий момент на месте обнаружения боеприпасов ведутся первоочередные следственные действия и пообещал – "продолжение следует".

Напомним, 4 сентября в одном из гаражей в Днепре нашли четыре снаряда к гранатомету и противотанковую управляемую ракету. Кроме того, в гараже стоял внедорожник, который числился в угоне.

Также мы писали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова. Военное снаряжение хранилось в гараже, принадлежащем отцу мужчины, воюющего в рядах боевиков так называемой "ДНР".
Одесса, оружие, СБУ, арсенал, полиция, ракеты

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Источник:

"Сегодня"

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