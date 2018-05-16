Одесские копы раскрыли убийство, совершенное полгода назад

В Одесской области полицейские Белгород-Днестровского района сумели раскрыть убийство мужчины, тело которого со следами насильственной смерти и связанными ногами было обнаружено в водоеме села Петровка. Об этом сообщили в пресс-службы Нацполиции.

По предварительным данным судебно-медицинских экспертов, было установлено, что тело пролежало в воде около четырех месяцев, а смерть наступила из-за множества телесных повреждений и черепно-мозговой травмы, несовместимых с жизнью.

В ходе оперативно-розыскных действий копы выяснили личность погибшего, которым оказался 48-летний житель этого села. Он временно проживал в доме своих знакомых – 30-летней женщины и его 37-летнего сожителя, который и убил квартиранта.

Как оказалось, в первых числах января 2018 года, во время застолья, между мужчинами произошла драка, во время которой потерпевший потерял сознание. Обидчик перенес бесчувственное тело в другую комнату, а под утро нашел его мертвым. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый намотал на ноги погибшего веревку, вынес его за огород и бросил в реку.









"Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за убийства, а в этот раз еще и пытался скрыться. Однако благодаря информации неравнодушных граждан на протяжении нескольких дней было установлено место его пребывания и подозреваемого задержали. Ему сообщили о подозрении по статье "умышленное убийство", – рассказал заместитель начальника-начальник следственного управления Белгород-Днестровского отдела полиции Андрей Мащенко.

Ранее в Киеве мужчина избил двухлетнего мальчика. Ребенка госпитализировали в реанимацию.

Напомним, в патрульной полиции сообщили о необычном случае, который произошел в столице. 13-летний мальчик вызвал полицию, чтобы спасти младшего брата от издевательств отца.

А в столице мужчина избил 40-летнюю местную жительницу, которую избил и ограбил мужчина, с которым она познакомилась в кафе. Он провожал ее домой, и в парке новый знакомый с кулаками набросился на женщину и отнял деньги и мобильный телефон.