Одесские копы спасли ребенка из наркопритона

Одесские копы спасли пятилетнего ребенка из наркопритона. Малыша обнаружили случайно, когда помогали мужчине, находившемуся на улице в бессознательном состоянии.

Как рассказала сотрудница полиции Зоя Мельник в своем Facebook, мужчина, потерявший сознание, был под действием наркотиков, и, оказав ему помощь, стражи порядка проводили его домой, где и обнаружили "целый наркопритон" и малыша, спящего под грязным одеялом среди кучи хлама.

Ребенок, по словам Мельник, был ослабленным и с повышенной температурой: "Ребенка из притона забрали, несмотря на неадекватное поведение посетителей. Чем могло закончиться его пребывание там, страшно представить даже".

Напомним, ранее мы писали о том, как полицейские отобрали пятерых детей у матери, злоупотребляющей спиртным. Копы рассказали, что "в доме была ужасная антисанитария, в комнатах царил беспорядок, грязная детская одежда разбросана, продукты питания отсутствовали".

Ранее похожий случай произошел в Днепре – там копы обнаружили двоих мальчиков, десяти и пятилетнего возраста, которых мать бросила в холодном доме без еды, а сама уехала на работу. После звонка от полиции с просьбой приехать, вместо матери детей явился мужчина, который заявил, что женщина приехать не может, так как находится на работе.

Также мы писали о том, что в Каменском открыли детский дом для детей, которые родились за решеткой у женщин, приговоренных к длительным срокам заключения. В этом детдоме малыши смогут до трех лет проживать с матерями.