Одесские копы забрали пятерых детей у матери-пьяницы

В Лиманском районе Одесской области во время проверки полицией условий проживания семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, у матери-пьяницы отобрали пятерых детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, ужасные условия воспитания пятерых малолетних детей были обнаружены во время посещения семьи в селе Большие Ламзаки: "В доме была ужасная антисанитария, в комнатах царил беспорядок, грязная детская одежда разбросана, продукты питания отсутствовали".

Также полицейские выяснили, что мать злоупотребляет алкоголем и не уделяет детям нужного внимания. Члены комиссии немедленно приняли решение отобрать пятерых детей у горе-матери – четверых малышей разного возраста направили на временное обустройство в Одесский областной приют для детей, а самого младшего, двухлетнего мальчика, поместили в детское отделение местной больницы.







В настоящее время решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности и лишения ее родительских прав.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Днепре – там копы обнаружили двоих мальчиков, десяти и пятилетнего возраста, которых мать бросила в холодном доме без еды, а сама уехала на работу. После звонка от полиции с просьбой приехать, вместо матери детей явился мужчина, который заявил, что женщина приехать не может, так как находится на работе.

Также мы писали о том, что в Каменском открыли детский дом для детей, которые родились за решеткой у женщин, приговоренных к длительным срокам заключения. В этом детдоме малыши смогут до трех лет проживать с матерями.