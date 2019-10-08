Одесские копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собственной матери

Тело женщины обнаружили соседи, а эксперты обнаружили у нее следы избиения

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В Одесской области полицейские Подольского района задержали мужчину, который на замечания своей матери ответил ударами по голове, от которых она умерла.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, через неделю после семейной ссоры тело женщины обнаружили соседи. На ее теле признаков физических повреждений обнаружено не было, но судебно-медицинский эксперт пришел к выводу о том, что смерть пенсионерки наступила вследствие закрытой черепно-мозговой травмы и отека мозга.

Полицейские выяснили, что во время ссоры с матерью 47-летний мужчина несколько раз ударил ее кулаком по голове, после чего ушел к себе домой. Таким образом сын хотел "прекратить замечания" в свой адрес со стороны старушки.

"За медицинской помощью в больницу потерпевшая не обращалась, сын ее также не проведывал. Действия мужчины следствие квалифицировало по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". До избрания меры пресечения фигурант задержан. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Подольского отделения полиции Александр Ноздратенко.

Напомним, недавно В городе Кицмань Черновицкой области произошло двойное убийство. Полиция обнаружила изуродованные тела, с порезами и синяками – 40-летней женщины и ее восьмилетней дочери. Их нашли в колодце, во дворе, где проживала семья.

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Видео: Сегодня

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