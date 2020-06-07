Одесские курорты взяли под усиленную охрану: на улицы выйдут 500 правоохранителей (фото)

Правоохранители взяли под усиленную охрану курортные зоны Одессы и области, где уже открылись кафе и рестораны. Об этом сообщается на сайте МВД.

Главная цель правоохранителей – "обеспечение общественного порядка, предупреждение и раскрытие уголовных преступлений, оздоровление криминогенных ситуаций на территории города Одессы и Одесской области во время летнего курортного сезона".

"За счет перераспределения подразделений Национальной гвардии из других регионов дополнительно привлечено 50 военнослужащих. Это позволит организовать плотность перекрытия маршрутов патрулирования, а также оперативно реагировать на те или иные изменения в обстановке. В случае необходимости созданы также дополнительные резервы для обеспечения круглосуточного патрулирования", - отметил генерал-майор Олег Подлубный.

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Всего запланировано привлечь более 500 правоохранителей из числа представителей Нацполиции, патрульной полиции, Национальной гвардии и полиции охраны. Нацгвардейцы и полицейские будут нести службу в круглосуточном режиме.

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В МВД рассказали, что под усиленную охрану возьмут курорт Затоку, прибрежные зоны Золотого берега, Аркадии, Ланжерона и Лузановки, где сконцентрировано большое количество отдыхающих и туристов.

Несмотря на то что эпидемию коронавируса в Украине еще не победили, базы отдыха в Херсонской области и Одессе все-таки готовятся к открытию.Мы писали, сколько будет стоить отдых.

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Больше об этом читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть".

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