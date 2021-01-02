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Одесские моряки отбили атаку пиратов, напавших на судно в Африке (видео)

2 января, 13:38

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Моряки своими силами задержали и обезвредили злоумышленников

В африканском порту Касабланка одесские моряки отбили атаку пиратов, напавших на судно Viking Diamond.

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Об этом член экипажа судна Николай Иващук сообщил в группе "Одесса как она есть" в Facebook.

Во время выгрузки судна Viking Diamond, экипаж которого состоит из 20 одесситов, на судно напали пираты: 15 человек в масках и водолазных костюмах, с ножами и дубинками.

"В результате слаженной работы команды одесситов нападение удалось отбить, а подоспевшие военные смогли задержать часть нападавших", – сообщил Иващук.

По его словам, одесситы своими силами задержали и обезвредили злоумышленников, но несколько пиратов сбежали.

Украинские моряки во время инцидента не пострадали.

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Напомним, в Нигерии начались поиски похищенных пиратами членов экипажа судна Curacao Trader, среди которых находятся шестеро украинских граждан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил с возвращением на родину шестерых украинских моряков, которые находились в плену нигерийских пиратов больше месяца.

У берегов Африки, в Гвинейском заливе, пираты захватили грузовое судно с украинцами. Контейнеровоз следовал из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна были 17 членов экипажа. Во время нападения бандиты взяли в плен семерых моряков.

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Одесса пираты захват Украина
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