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Одесские пограничники перехватили партию контрабанды на 23 млн (фото видео)

3 сентября, 11:37

Руслан Ровик Руслан Ровик

Пограничники выяснили, что аферисты перевозили сигареты под видом чая

В Одесской области пограничники разоблачили масштабную международную аферу – в порту Черноморска задержали контейнер, заполненный сигаретами. Табачный груз по документам был "замаскирован" под чай.

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Как сообщили в Государственной пограничной службе, из контейнера грузовика стражи границы извлекли 1185 ящиков незадекларированных сигарет. По предварительной оценке, их стоимость составила 23 миллиона гривен.

В Черноморский порт товар прибыл на одном из грузинских теплоходов. Грузовик с контейнером сигарет, вызвавший у оперативников профессиональный интерес, вскрывали пограничники вместе с таможенниками при силовой поддержке спецподразделения "Дозор".

После проверки выяснилось, что груз перевозили в рамках международной аферы. Нарушение было задокументировано, стражи порядка составили протокол о нарушении таможенных правил.

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Сейчас грузовик с контейнером сигарет изъят. Продолжаются процессуальные действия.

Видео: ГПСУ

Напомним, не так давно контрабандисты под видом импорта тканей пытались ввезти в Украину 500 тысяч пачек сигарет. Им тоже помешали пограничники.

Отметим, что контрабандисты все чаще пытаются переправлять свои товары через границу по воздуху . Для этого задействуют дроны, дельтапланы и даже легкомоторные самолеты. Как правило, через границу в западных областях Украины они пытаются перебросить таким образом сигареты.

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афера пограничники порт контрабанда одесская область черноморск

Источник: Сегодня

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