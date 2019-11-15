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Одесские пограничники задержали нарушителя в рясе: находился в базе Интерпола

15 ноября, 14:16

Гражданин Боснии и Герцеговины находился в розыске полицией Сербии

/ Фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники задержали в пункте пропуска "Новые Трояны" необычного нарушителя, которого разыскивала полиция Сербии.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, мужчина в церковной рясе прибыл на въезд в Украину, однако в ходе проверки выяснилось, что его разыскивает Интерпол.

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О задержании разыскиваемого пограничники сообщили в Украинское бюро Интерпола, а позже 44-летнего задержанного передали сотрудникам Болградского отделения Национальной полиции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что польские пограничники задержали 32-летнего гражданина Украины, разыскиваемого в 190 странах мира по обвинению в убийстве. Согласно процедуре, мужчину задержали и передали полиции. После решения суда его могут экстрадировать в Украину.

Украинец был задержан во время паспортного контроля, когда он намеревался покинуть Польшу. Выяснилось, что его на протяжении 14 лет разыскивали по так называемому "красному" сообщению Интерпола.

Также мы сообщали о том, что в Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря. В Варшаве местные силовики провели спецоперацию, и в их руках оказались шесть человек, среди которых двое граждан Украины. Примечательно, что украинцы называли себя сотрудниками спецслужб.

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Сербия интерпол розыск одесская область нарушитель Босния и Герцеговина

Источник: Сегодня

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