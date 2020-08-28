Одесские таможенники "погорели" на взятках за оформление авто на "евробляхах"

В коррупционной схеме принимали участие три человека

В Одесской области сотрудников таможни подозревают в вымогательстве денег за быстрое оформление в режиме "импорт" автомобилей с европейской регистрацией.

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Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, оперативники регионального управления СБУ и следователи Государственного бюро расследований установили причастность к коррупционной схеме руководителя одного из таможенных постов, и.о. начальника сектора таможенного оформления и таможенного брокера.

За оформление одной машины они требовали от 100 до 400 долларов США. Взамен обещали не создавать искусственных препятствий. При этом в случае ввоза дорогих авто сумма взятки оговаривалась отдельно.

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Тех, кто отказывался, ждали длительные таможенные досмотры и затягивание процесса оформления авто на неопределенное время.

Исполняющую обязанности начальника сектора таможенного оформления задержали во время получения очередной взятки на ее рабочем месте. Ей и остальным участникам схемы уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Ранее мы сообщали, что на Одесской таможне прошли масштабные обыски.

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Также напомним, СБУ разоблачила инспектора одного из постов Одесской таможни, который систематически требовал взятки, причем его ежедневная "касса" превышала 20 тысяч гривен.

О законе об обличителях коррупции в Украине смотрите в видеосюжете:

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