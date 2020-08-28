Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Одесские таможенники "погорели" на взятках за оформление авто на "евробляхах"

28 августа, 14:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В коррупционной схеме принимали участие три человека

В Одесской области сотрудников таможни подозревают в вымогательстве денег за быстрое оформление в режиме "импорт" автомобилей с европейской регистрацией.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, оперативники регионального управления СБУ и следователи Государственного бюро расследований установили причастность к коррупционной схеме руководителя одного из таможенных постов, и.о. начальника сектора таможенного оформления и таможенного брокера.

За оформление одной машины они требовали от 100 до 400 долларов США. Взамен обещали не создавать искусственных препятствий. При этом в случае ввоза дорогих авто сумма взятки оговаривалась отдельно.

Реклама

Тех, кто отказывался, ждали длительные таможенные досмотры и затягивание процесса оформления авто на неопределенное время.

В тренде
В Одесской области на территории завода прогремел взрыв (фото, видео)

Исполняющую обязанности начальника сектора таможенного оформления задержали во время получения очередной взятки на ее рабочем месте. Ей и остальным участникам схемы уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Ранее мы сообщали, что на Одесской таможне прошли масштабные обыски.

Реклама

Также напомним, СБУ разоблачила инспектора одного из постов Одесской таможни, который систематически требовал взятки, причем его ежедневная "касса" превышала 20 тысяч гривен.

О законе об обличителях коррупции в Украине смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

взятка коррупция таможня прокуратура одесская область растаможка авто
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской области
Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской областиОдесса
По следам Delfi: к пляжу Затоки прибило рыболовную шхуну (фото, видео)
По следам Delfi: к пляжу Затоки прибило рыболовную шхуну (фото, видео)Одесса
Одессит, который убил хулигана, отсудил у государства два миллиона гривен
Одессит, который убил хулигана, отсудил у государства два миллиона гривенОдесса
Нефтепродукты вытекают, но люди купаются: что происходит у затонувшего Delfi в Одессе (фото)
Нефтепродукты вытекают, но люди купаются: что происходит у затонувшего Delfi в Одессе (фото)Одесса
В Одессе второй раз за неделю ужесточили карантин: список запретов
В Одессе второй раз за неделю ужесточили карантин: список запретовОдесса
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурами
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурамиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять