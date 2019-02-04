Одесские врачи получают зарплату по-новому
В городе подписали около 514 000 деклараций с семейными врачами и педиатрами
Одесские врачи, которые подписали декларации с пациентами и работают в медучреждениях, заключивших договоры с Национальной службой здоровья, уже получают зарплату по новой схеме. Сегодня вице-мэр Светлана Бедрега заявила, что нужные средства поступили на счет Горздрава.
"Мы полностью получили от Национальной службы здоровья по нашим 19 коммунальным некоммерческим предприятиям, согласно заключенным договорам, 32,57 млн грн", — отметила Бедрега.
К слову, в городе подписали около 514 000 деклараций с семейными врачами и педиатрами.
Напомним, в Украине планируют реформировать экстренную медицину — обещают, что скорая будет приезжать за 4 минуты, оказывать первую помощь смогут даже водители карет и кондукторы в транспорте, а в людных местах установят дефибрилляторы. Все это предполагает обнародованная Минздравом концепция развития экстренной медпомощи(ЭМП), которая придет на смену привычной скорой.
Также мы писали, что в районе проведения ООС начинает работу подразделение медицинской эвакуации. Отряд соответствует стандартам НАТО.
Тем временем, скорая помощь в Черкасской области вынуждена работать в жутких условиях – разбитые старые машины, низкие зарплаты, нехватка кадров и столетние помещения.
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