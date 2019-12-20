Одесских учителей и детей учат, как спастись во время пожара

А в следующем году закончат установку автоматических сигнализаций во всех учебных заведениях города

В Одессе после страшного пожара массово обучают педагогов и воспитателей, как вести себя во время пожара. Поскольку их поведение даже во время тестовых эвакуаций не соответствует требованиям противопожарной безопасности.

При этом дети – четко соблюдают правила. В мэрии Одессы заявили: в следующем году закончат установку автоматических сигнализаций во всех учебных заведениях города. Пожарные шкафы дополнят респираторами. И в каждой школе – сформируют спецдружины, которые овладеют основами пожаротушения.

"В процессе проведения таких учебных мероприятий мы видим какие-то штрихи. Люди волнуются. Мы понимаем, если будет пожар, то люди будут волноваться вдвойне, поэтому все должно быть отработано до автоматизма", – заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

"Каждый месяц мы бегаем, эвакуируемся, мы учим закрываться рукавом, либо ползти, они у нас ползают по коврикам и по коридорам, есть стрелочки, которые они могут видеть и знать, куда им двигаться, и даже малыши об этом говорят", – сказала директор детского сада-яслей №45 Елена Врадий.

Напомним, недавно стали известны имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Подтвердилось, что погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

Также мы сообщали, что в качестве основной версии пожара рассматривается неисправность электропроводки.

Между тем в Одессе Киевский райсуд уже отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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